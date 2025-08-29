Científicos alemanes han dado con la ruta que sigue el 99,9% de las reservas de oro de la Tierra

Muchos metales preciosos llegan desde el núcleo de la Tierra. Un nuevo estudio científico de la Universidad de Göttingen, en Alemania, y publicado en la revista Natura, ha llegado a una conclusión sorprendente: los rastros de los minerales preciosos se filtran desde el centro del planeta a la superficie.

Según publica el medio griego Newsbomb, que ha tenido acceso al estudio, este descubrimiento indica una conexión más dinámica entre la superficie y el núcleo de la Tierra. Para llegar a esta conclusión, los científicos se centraron en las rocas basálticas de las islas oceánicas (OIB), que, están formadas por recursos del mando. Específicamente, analizaron muestras de volcanes hawaianos que se encuentran a unos 3.000 kilómetros por debajo de la superficie.

De acuerdo a la información difundida, los científicos usaron "espectrometría de masas de alta precisión" para medir anomalías en los isótopos de dos elementos clave: rutenio (100Ru) y tungsteno (182W). "La presencia de un aumento de 100Ru en las muestras volcánicas sugiere que los materiales del núcleo de la Tierra se transportan a la superficie a través de estas fuentes del manto", reza la publicación.

Tal y como reza la publicación, aunque la cantidad que llega a la superficie es mínima, los efectos son significativos. "Durante décadas", los científicos han pensado que el núcleo de la Tierra estaba aislado químicamente, pero este nuevo estudio demuestra que aún puede contribuir con oligoelementos en el manto y la corteza. De hecho, "la estructura de la Tierra puede no estar tan dividida como pensábamos".

En declaraciones recogidas por el medio, Matthias Willbold, coautor del estudio, explica que "a pesar de la evidencia isotópica de que los materiales del núcleo llegan a la superficie, las cantidades reales son pequeñas". "Estamos hablando de rastros, no de pepitas", agrega. Además, incide en que "no es una oportunidad comercial, sino científica": no hay tecnología existente que pueda penetrar los 3.000 kilómetros de roca subterránea.

De este modo, el interés público se ha centrado en las "vastas reservas teóricas de oro" escondidas en el núcleo de la Tierra. Según las estimaciones, el núcleo puede contener hasta 30.000 millones de toneladas de oro, con un valor aproximado de 2,77 billones de euros a precios actuales.