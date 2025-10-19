Cientos de personas se manifiestan en Madrid por una paz "justa y duradera" en Palestina

Cabecera de la manifestación convocada por la plataforma PararLaGuerra bajo el lema: "Por una Paz Justa y Duradera. No al Genocidio", este domingo en Madrid.

Cientos de personas han recorrido este domingo las calles del centro de Madrid para pedir una paz "justa y duradera" en Palestina, además de reclamar un alto el fuego "definitivo" y que se obligue a Israel a "cumplir con la legalidad internacional".

Según los convocantes, en total unas 20.000 personas se han manifestado, entre las que se encontraban el ministro de Transportes, Óscar Puente, o el exalto representante de la UE, Josep Borrell. Frente a estos datos, delegación de Gobierno ha cifrado los asistentes en 2.500, según ha informado RTVE.

La concentración, convocada por la Plataforma PararLaGuerra y secundada por 135 organizaciones, ha salido de la Puerta del Sol a las 11:00 y ha concluido en la Plaza de Juan Goytisolo. El portavoz de PararLaGuerra, Joan Enric, ha señalado ante los medios de comunicación que la denuncia del "genocidio" debe ir acompañada al mismo tiempo "de la exigencia de una paz justa y duradera, que se cumpla la legalidad internacional".

"Consideramos que el movimiento en defensa de la libertad, de los derechos del pueblo palestino y de denuncia del genocidio es amplio, es plural, y no solo es un éxito que España se haya colocado a la cabeza de la defensa de los derechos del pueblo palestino en el mundo, sino que es un éxito que sea la movilización en la calle lo que ha permitido dar pasos tan amplios", ha afirmado.

Durante el recorrido, los manifestantes han gritado "Netanyahu, asesino", "No es una guerra, es un genocidio" y "alto el fuego definitivo" y "Gaza, aguanta el mundo se levanta", entre otros cánticos. La manifestación ha concluido en la Plaza de Juan Goytisolo con la canción Solo le pido a Dios, de León Gieco.

Además de personalidades del mundo de la política, también han acudido rostros de la cultura y el periodismo. Entre ellas destacan Joan Manuel Serrat, Amaral, Miguel Ríos o Manolo García, quienes han respaldado la concentración por el alto al fuego en Gaza.

Entre los firmantes que respaldan la concentración se encuentran también los actores Juan Echanove, Julián López, Alberto Ammann, Antonio de la Torre, Arturo Valls, Enrique Auquer, las acrices Malena Alterio, Macarena García, Isabel Ordaz, María Barranco, los directores Fernando Colomo, Emilio Martínez Lázaro, Julio Medem, Marcel Barrena y Benito Zambrano, o la directora Carol Rodríguez.

Asimismo, apoyan la cita artistas como Rayden, Carlos Tarque, Amaral, Joan Manuel Serrat, La Mari de Chambao, Love of Lesbian, Manolo García, Rodrigo Cuevas, los raperos Zatu y Sara Socas o Soledad Giménez.

Entre las 120 organizaciones que también apoyan la manifestación se encuentran UGT, con la firma de Pepe Álvarez, además de otros sindicatos como USO, Fetico o la FeSP, pero también grupos políticos como Coalición Canaria, PSOE y Sumar.