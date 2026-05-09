Cinco aeródromos para cazar en Ciudad Real: "Hace tiempo que la caza dejó de ser una actividad deportiva y de ocio para convertirse en un negocio a gran escala"

La caza es una ocupación que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad. En primera instancia, esta era considerada una actividad esencial para la supervivencia de los seres humanos. Cabe mencionar que, por medio de ella, los primeros individuos que habitaron el planeta Tierra consiguieron el alimento necesario para subsistir.

Con el pasar del tiempo y la evolución de la sociedad, la caza pasó de ser una labor primaria, convirtiéndose en una ocupación cinegética, la cual actualmente cuenta con regulaciones modernas. En los últimos años, la montería ha sido y aún sigue siendo un tema objeto de debate en nuestro país.

Hay quienes disfrutan y defienden dicha actividad, mientras que, por otro lado, sus detractores ponen en duda la efectividad de las regulaciones y exponen las repercusiones que esta tiene para el medioambiente y la sociedad.

En entrevista con el diario El País, Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, advierte que la caza se ha transformado en una actividad comercial en la provincia y manifiesta su descontento con la posible construcción de la que sería la sexta pista de vuelo para caza en la región.

“Hace tiempo que la caza dejó de ser una actividad deportiva y de ocio para convertirse en un negocio a gran escala”, declara. Hernández. Además, el activista señala que la construcción del nuevo adrenomo afectará a varios sectores de la Red 2000.

Se trata de la mayor red ecológica de áreas protegidas del mundo, diseñada para conservar la biodiversidad en la Unión Europea. Concretamente, en Castilla-La Mancha habitan especies conservadas como la cigüeña negra, el águila imperial, el buitre negro o el lince. “El listado es interminable”, asegura el portavoz de esta organización, que ya prepara alegaciones a la obra.

Los argumentos de los defensores de la caza

“Este tipo de infraestructuras permiten ganar tiempo y no tener que llegar a Madrid y coger un vehículo para conducir dos horas y media hasta llegar al coto de caza”, asegura al diario El País Luis Fernando Villanueva, presidente de la Asociación de Propietarios y Titulares Cinegéticos de Castilla-La Mancha (Aproca).

En este sentido, Villanueva también fundamenta su postura explicando los efectos económicos positivos que la caza tiene para la región. Conforme al presidente de la asociación, ello representó un impacto económico anual de 1.141 millones de euros y unos 21.000 empleos, casi 9.000 de ellos directos, en 2023.

Por el contrario, Adrián Navas, habitante de Pueblonuevo del Bullaque, una pedanía de Retuerta, detalla el “desconocimiento” que muchos vecinos tienen sobre esta actividad y el temor a que se propaguen “bulos o falsas promesas”, destaca.

“La cacería genera riqueza y empleo, pero es un empleo temporal y en muchas ocasiones precario”, concluye.