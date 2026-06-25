Cinco datos del CIS sobre la diversidad sexual en España para no sentirse muy orgullosos

España es el país europeo más garantista en lo que respecta a los derechos LGTBIQ+, según el estudio Mapa Arcoíris de 2026 que se publicó hace un mes. Este ranking, elaborado por la organización ILGA-Europe, analiza datos de 49 países de Europa a través de 76 criterios. España cumple con el 89% de ellos, 11 puntos más con respecto a la anterior edición y una subida de cuatro puestos.

Sin embargo, y a escasos días del Orgullo, todavía son muchos los retos que España tiene por delante en materia de derechos LGTBIQ+. Por ejemplo, y así lo señalaba el propio informe, llegar a la igualdad real y efectiva de las personas trans, la adopción de planes específicos de igualdad y la creación de una autoridad independiente para velar por los derechos del colectivo.

En paralelo, el Ministerio del Interior alertaba hace unos días que los delitos de odio en España se habían incrementado durante el año 2025 y que un colectivo especialmente afectado era el LGTBIQ+.

Este jueves, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un estudio sobre diversidad sexual que arroja datos sorprendentes: la mayoría de españoles ha visto con sus propios ojos cómo se insultaba o agredía a una persona por su condición sexual y una cuarta parte de la población cree que avanzar y proteger en los derechos de estas personas no redunda en un beneficio conjunto de la sociedad.

Aquí te damos cinco titulares de ese estudio para sentirnos poco orgullosos...

1. El 26% de los españoles cree que el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ beneficia poco o nada al conjunto de la sociedad.

2. Casi el 75% de los españoles ha visto cómo se insultaba a alguien por su condición sexual y un 70% ha escuchado burlas. Pero hay más: casi un 18% ha visto cómo una persona LGTBIQ+ recibía golpes o empujones por su condición y un 6,4% ha presenciado palizas.

3. Los españoles creen, en general, que una persona homosexual o bisexual puede hablar con naturalidad sobre su orientación sexual en los principales ámbitos de su vida - como con su familia, en un centro de trabajo o con sus propios amigos - aunque esos porcentajes caen drásticamente si se refiere a una persona transexual. En ese caso, casi la mitad cree que no podría hacerlo en el trabajo o en un centro de estudios y casi un tercio cree que tampoco con su familia.

4. Casi el 80% de los ciudadanos valora positiva o muy positivamente que se celebren eventos y actos reivindicativos como el Orgullo, frente a un 14% que no. La inmensa mayoría también reconoce sin dificultades la bandera que representa al colectivo, aunque un 53,6% cree que no debería colgarse en fachadas de edificios públicos pese a que el 67% admite que exhibirla en espacios públicos fomenta el respeto a la diversidad.

5. Del total de encuestados, un 88% se declara heterosexual y un 4,8% bisexual. Los que se declaran gays (1,6%), lesbianas (0,7%) o no binarios (0,5%) son muy, muy pocos.

Y además...

Para los encuestados, el PSOE es el partido que mejor defiende los derechos del colectivo (40,9%). Le siguen, después, Podemos (27,9%) y Sumar (25,8%). Igualmente, un 5,8% menciona al PP y un 3,7% a Vox.