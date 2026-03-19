Colas en Lidl a partir del lunes 23 de marzo por el amplificador Wi-Fi de Xiaomi que llega a tiendas con un precio imbatible: menos de 9 euros

Lidl sigue dando que hablar y ya ha presentado las novedades que se verán en sus tiendas físicas a partir de la semana del 23 al 29 de marzo y en el folleto hay una oferta que captará la atención de muchos. En concreto, de todos aquellos que tienen un router que no da el suficiente alcance en algunos puntos del hogar, haciendo que la conexión sea inestable en los dispositivos que se ubiquen más lejos.

Todavía no hay imagen disponible en el folleto, pero el supermercado ya anuncia en su folleto de bazar de la semana que viene este amplificador Wi-Fi compatible con velocidades de hasta 300 Mbps y de la marca Xiaomi. Se trata de un dispositivo compatible con el protocolo 802.11b/g/n, con lo que funciona con los principales estándares de redes inalámbricas y con total seguridad.

Se trata de un dispositivo además muy funcional. Cuenta con dos antenas exteriores para mejorar su cobertura y es discreto: no tendrás que instalar ningún cachivache en casa. Simula ser otro router y permite que el alcance de la red crezca. Además, lo más suculento de esta oferta que se encontrará ya en las tiendas físicas de Lidl a partir del lunes 23 de marzo es su precio. En el catálogo aparece disponible por 8,99 euros.

El amplificador Wi-Fi de Xiaomi en Lidl a un precio imbatible

Lo cierto es que este artículo ya está disponible en la web oficial de Lidl, pero el que llegue a los lineales del bazar de la cadena alemana hará irresistible su adquisición. No será extraño ver colas con muchos clientes echándose la caja del producto de Xiaomi en el carrito o en la cesta de la compra. Es un precio muy accesible para un dispositivo de una primera marca, como es la asiática Xiaomi.

El precio es quizá lo más llamativo. Este tipo de aparatos suelen costar más de 20 euros en cualquier gran superficie, y también en gigantes del comercio electrónico. Aun así, los 8,99 euros, que ya representan un amplio descuento del 55% (su precio de venta al público suele ser 19,99 euros) no es el suelo que este dispositivo ha encontrado en Lidl. En su página web, sin ir más lejos, está disponible por tan solo 6,99 euros.

Además, la instalación del aparato es brutalmente sencilla. Lo único que hay que hacer es conectarlo a una fuente de alimentación (el dispositivo se conecta directamente a un enchufe de la pared). Después, con la aplicación oficial de Xiaomi para domótica que detalle el manual del aparato solo tendrás que iniciar sesión, conectarte a tu Wi-Fi, y agregar dispositivo.

En la lista de dispositivos a agregar encontrarás este repetidor. Solo tendrás que seleccionarlo, introducir la contraseña de tu red Wi-Fi, y automáticamente este amplificador de señal generará una nueva red Wi-Fi que utilizará la señal de tu router original. A esta red Wi-Fi podrás conectar los dispositivos que necesites. Eso sí, el límite está en 16 dispositivos: desde smartphones, tablets hasta otros dispositivos.

Un producto disponible en Lidl ideal para hogares conectados

En un momento en el que la domótica está ya al alcance de cualquiera y hasta las bombillas necesitan Wi-Fi, este amplificador que ofrece Lidl desde la semana que viene es una buena opción para quienes necesiten ampliar su señal. Al fin y al cabo, si el router está en el salón y la bombilla conectada está en el baño, al final algo tan nimio como programar el encendido de luces o el calefactor puede ser algo complicado con poca conexión.

No solo eso: la app de Xiaomi para tareas de domótica, Mi Home, también ofrece recomendaciones sobre dónde ubicar mejor el aparato. Además, el trasto cabe prácticamente en la palma de una mano: sus dimensiones son de 8cmx5,4cmx7c y en funcionamiento apenas consume 3,57 W (1,3 W en espera), con lo que su consumo de energía es inapreciable en la factura de la luz.

Es, en síntesis, una gran opción "ideal si vives en un apartamento grande o en una casa y quieres asegurarte de que cada habitación tenga acceso a internet rápido y estable", según confirma el propio Lidl en su página web.