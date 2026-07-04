Cómo cambió el Orgullo en España desde los años 90 hasta TikTok

Durante la década de 2010, el Orgullo de Madrid se consolidó como uno de los mayores del mundo.

Hoy resulta difícil imaginar Madrid durante el Orgullo sin escenarios gigantes, millones de visitantes, retransmisiones en directo, influencers grabando vídeos para TikTok y marcas compitiendo por sumarse a la celebración. Sin embargo, hace apenas tres décadas la realidad era muy distinta.

La evolución del Orgullo en España refleja también la transformación del propio país: desde una sociedad que todavía arrastraba el peso de décadas de represión hacia otra donde los derechos LGTBI forman parte del debate público.

Los años 90: visibilidad en una España que aún estaba cambiando



A principios de los años noventa, España ya había dejado atrás la persecución legal de la homosexualidad, pero la aceptación social estaba lejos de ser generalizada.

Las marchas del Orgullo eran considerablemente más pequeñas que las actuales y tenían un carácter marcadamente reivindicativo. Participaban colectivos LGTBI, asociaciones vecinales, organizaciones de derechos humanos y activistas contra el VIH.

La prioridad no era celebrar, sino reclamar. Todavía existían importantes barreras laborales, familiares y sociales para muchas personas homosexuales, bisexuales y trans.

Salir del armario seguía siendo una decisión difícil para miles de españoles.

Chueca: de barrio degradado a símbolo internacional



Uno de los grandes cambios se produjo en Madrid. Durante los años noventa, el barrio de Chueca inició una profunda transformación urbana y social.

Lo que había sido una zona degradada pasó a convertirse en uno de los principales referentes de la comunidad LGTBI en Europa. La apertura de bares, librerías, asociaciones, y locales culturales convirtió el barrio en el epicentro del movimiento.

El crecimiento del Orgullo estuvo estrechamente ligado a la consolidación de Chueca como espacio de encuentro y visibilidad.

Estación de metro de Chueca en Madrid. Getty Images

El punto de inflexión: el matrimonio igualitario



La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005 marcó un antes y un después. España se convirtió en uno de los primeros países del mundo en reconocer este derecho.

La medida impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un enorme impacto internacional.

Por primera vez, el Orgullo dejó de centrarse exclusivamente en reivindicaciones básicas y comenzó a incorporar una dimensión más festiva y de celebración de los avances conseguidos. Las marchas crecieron de forma espectacular.

De manifestación a fenómeno de masas



Durante la década de 2010, el Orgullo de Madrid se consolidó como uno de los mayores del mundo. Las cifras comenzaron a superar el millón de asistentes.

El evento dejó de ser únicamente una movilización política para convertirse también en acontecimiento cultural, reclamo turístico y escaparate internacional.

Empresas, instituciones y marcas empezaron a participar activamente. Ese crecimiento generó debates internos dentro del propio movimiento. Algunos activistas celebraban la normalización. Otros denunciaban una excesiva comercialización del evento.

Desfile del orgullo LGTBIQ+, el pasado 5 de julio en Madrid WireImage

La llegada de Instagram cambió el escaparate



Las redes sociales transformaron profundamente el Orgullo. Si en los años noventa la visibilidad dependía de la televisión, la prensa o la asistencia física, con Instagram cada participante pasó a convertirse en un potencial altavoz.

Los desfiles comenzaron a diseñarse también pensando en la imagen. Los escenarios, las carrozas y las campañas institucionales adquirieron una dimensión mucho más visual.

La difusión dejó de depender de los medios tradicionales.

La generación TikTok



La llegada de TikTok ha supuesto otro salto generacional. Para muchos jóvenes, el primer contacto con el Orgullo no se produce en una manifestación, sino a través de vídeos cortos consumidos desde el móvil.

Las nuevas generaciones viven el evento de manera diferente: comparten experiencias en tiempo real, viralizan discursos, convierten canciones y símbolos en tendencias y generan debates instantáneos.

La visibilidad ya no depende únicamente de las organizaciones históricas. Cualquier usuario puede alcanzar millones de visualizaciones en pocas horas.

Más diversidad, más debates



El Orgullo actual es también mucho más diverso que el de los años noventa. A las reivindicaciones tradicionales se han incorporado debates sobre identidad de género, derechos trans, discriminación múltiple, salud mental y representación mediática.

La agenda es más amplia y compleja. Al mismo tiempo, las redes sociales han amplificado las diferencias internas dentro del propio movimiento.

Un impacto económico millonario



La dimensión económica también ha cambiado radicalmente. El Orgullo de Madrid genera cada año cientos de millones de euros en actividad turística.

Hoteles, restaurantes, comercios y transporte experimentan uno de los momentos de mayor actividad del año. Lo que comenzó como una protesta de colectivos minoritarios se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes del calendario turístico español.

Lo que permanece igual



Pese a todos los cambios, existe un elemento que conecta las marchas de los años noventa con los vídeos de TikTok actuales. La búsqueda de visibilidad.

En los noventa se trataba de demostrar que las personas LGTBI existían en una sociedad que muchas veces prefería ignorarlas. Hoy el objetivo es diferente, pero la necesidad de ocupar el espacio público sigue siendo central.

Han cambiado los formatos, los escenarios y las plataformas: del megáfono se pasó a Instagram y de los panfletos a TikTok. De unas pocas miles de personas en las calles a millones de asistentes y espectadores online.

Pero el mensaje de fondo sigue siendo reconocible: reivindicar la libertad de vivir, amar y expresarse sin miedo.

Así fue la evolución del Orgullo en España desde los años 90 en fechas y datos

Celebración del Día del Orgullo Gay. Ese año, además, el colectivo de gays y lesbianas festejaba la ley que autoriza los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Cover/Getty Images

Cuánto ha llovido, en la recién estrenada democracia, desde que España tuvo la primera manifestación LGTBI. Fue en Barcelona en 1977. Un año más tarde, se producía la primera marcha en Madrid, donde acudieron unas 10.000 personas, mientras que no hay datos oficiales en la primera de la Ciudad Condal.

No fue hasta 20 años más tarde, en 1997, cuando se primó lo festivo con la aparición de las primeras icónicas carrozas. Pero esto se puede considerar anécdotas frente a los logros que hacen cambiar a una sociedad.

Llegamos a 2005, cuando la fecha clave de la aprobación del matrimonio igualitario en España, celebrado en el Orgullo de ese año por 2 millones de personas. Pero esta cifra tan increíble sería superada en 2007 con el Europride o el WorldPride de 2017, ambas en Madrid, con 2,5 y 2,3 millones, respectivamente.