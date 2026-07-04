Estiben, cubano en España: "Me dijeron que aquí no vale la pena vivir y no estoy de acuerdo"

Estiben Márquez es un joven cubano de 16 años que se mudó a España con solo una maleta y que, desde entonces, ha documentado el proceso y las oportunidades que le han surgido a través de sus redes sociales como TikTok o Instagram (@soyestibito).

Enseña a diario cómo es su nueva vida en el país, cuenta curiosidades y otras experiencias para aquellos que quieren emprender la misma aventura que él. Recientemente ha publicado un vídeo en el que habla sobre algo que le han dicho en muchas ocasiones cuando revela que se mudó a España hace un año y medio.

"Hay una cosa que muchas personas me han dicho desde que llegué a España y era una cosa con la que no estaba de acuerdo, que era el tema de que aquí en España no vale la pena vivir y que no alcanza el salario para todo", ha expresado al principio del vídeo, que ya supera las 12.000 visitas (y subiendo).

"Si venís con mi actitud saldréis adelante"

Lo primero que ha reconocido es que entiende "perfectamente" que la situación de la vivienda en España es muy complicada: "Entiendo que está caro en todas partes porque yo también lo vivo, por mi piso pago 600 euros al mes y cobro una X cantidad de dinero, pero, familia, en todos lados siempre hay algo complicado, en todos lados la vida se ve muy difícil".

"Lo único que os digo es que si venís con la actitud que yo vine a este país, vais a salir adelante, yo vine con la actitud de querer salir adelante sí o sí, a comerme España por donde venga, por donde me la entreguen, me la voy a comer", ha defendido.

Ha reconocido que, si tiene que trabajar haciendo horas extras, lo va a hacer con el fin de "poder ahorrar y poder hacer una organización económica en mi vida para poder administrarme económicamente, quitarme vicios como el tabaco, no bebo alcohol ni nada por el estilo". Ha añadido, además, que para quienes piensen que eso es una vida aburrida, para él es "saludable" tanto mental como físicamente.

"Vengo de un país en el que no tenía nada"

"Soy consciente de que voy a lograr las cosas que tengo previstas en este país y quizás las personas que están acostumbradas a muchísimo más son las personas que pueden quejarse porque saben lo que tenían antes y lo que no tienen ahora", ha afirmado, destacando que él viene de un país en el que "no tenía absolutamente nada" y por eso valora "cada pedazo de piedra que me encuentro por la calle en este país".

Ha concluido con un mensaje para que todos "valoren un poco más España, que sigáis luchando por vuestros sueños y que SÍ es posible, y yo os lo voy a demostrar paso a paso".