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El PP se enreda con la ley de Nietos mientras en Andalucía cede ante Vox
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El PP se enreda con la ley de Nietos mientras en Andalucía cede ante Vox

Feijóo concluye una semana de vaivenes con la ley de nietos y aplaude un pacto con Vox en Andalucía que deja sentimientos cruzados. Mientras, el Gobierno concatena imputaciones sin dimisiones a la vista.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
SEVILLE ANDALUSIA,, SPAIN - JULY 02: The spokesperson for the Vox parliamentary group in Andalusia, Manuel Gavira (right), alongside the acting president of the Regional Government and PP-A candidate for re-election, Juanma Moreno (left), speaks to the media after signing the ‘Agreement on Government and Stability for Andalusia’. 2 July 2026 in Seville (Andalusia, Spain). The PP-A and Vox have reached an agreement on a coalition government in Andalusia, clearing the way for the investiture of the acting president of the Regional Government and PP-A candidate for re-election, Juanma Moreno. The government agreement includes 150 measures, as well as the appointment of Vox’s spokesperson in Andalusia, Manuel Gavira, as Minister for Tourism, Deregulation, Justice and Local Government, with the rank of Deputy President. (Photo By Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images)
Juanma Moreno Bonilla (izq.), este jueves con Manuel Gavira (Vox).Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images

La derecha política española concluye la semana agitada mientras el Gobierno aplica la ‘doctrina García Ortiz’ y descarta la dimisión de los altos cargos que van siendo imputados por las ramificaciones de presunta corrupción que le rodean. Con Vox denunciando “pucherazo electoral” por la ley de nietos, el Partido Popular se enredó en su posición, que tuvo que ir matizando o aclarando con el paso de los días. Además, en Andalucía, Juanma Moreno acabó cediendo ante los de Santiago Abascal para alcanzar un pacto de legislatura. “No había otra salida” si se quería evitar la repetición electoral, resumen en su equipo.

En un momento de máxima debilidad política para Pedro Sánchez, las sensaciones en el principal partido de la oposición son, cuanto menos, agridulces. En el caso de la ley de nietos, un sector del PP interpreta que “de nuevo” han ido a rebufo de Santiago Abascal, que ya hace unos días en el Congreso acusó al presidente de tratar de manipular las próximas elecciones generales. Una idea con la que el PP de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, lleva tiempo coqueteando. Así lo alertó por escrito en una misiva a interventores y apoderados.

No tenemos que copiar a Vox, tenemos que ser nosotros mismos. Con Sánchez agonizando, le hemos dado oxígeno teniendo que justificarnos”, en palabras de un presidente autonómico consultado por El HuffPost. Para muchos en el PP, la consigna ha de ser la de “fumarse un puro” y evitar “polémicas” como -interpretan- hizo Mariano Rajoy antes de llegar al Gobierno por mayoría absoluta. “¿Para qué distraernos de la corrupción del PSOE?”, se pregunta otro líder regional.

La sensación de parte del PP es que Génova hizo seguidismo a Vox y no salió bien la jugada. “Nunca podremos ir tan lejos como ellos”, se revuelven estas fuentes. En efecto, Alberto Núñez Feijóo dejó claro que no vincula la ley de nietos a un pucherazo, pero pero sí apuntó a “ingeniería electoral” y pidió a los suyos estar vigilantes. Tampoco activó la vía judicial, como sí que han hecho los de Santiago Abascal.

De fondo, al líder gallego también le persigue su propia hemeroteca, toda vez siempre ha defendido el acceso a la nacionalidad de los nietos españoles que emigraron por la Guerra Civil o la dictadura franquista. “Pero no que colgara de la ley de memoria democrática”, se precisa desde Génova.

Andalucía: "Teníamos que ceder"

Con el PP enredado en la cuestión migratoria, llegó el pacto en Andalucía. Moreno tenía claro que no podía demorarse más y este se alcanzó el jueves, apenas unas horas antes de la segunda votación de investidura. “Si queríamos que saliera teníamos que ceder”, se justifican en San Telmo. Y se cedió: la prioridad nacional está en los documentos rubricados, tal y como ya avanzó este periódico la pasada semana, y Vox se ha hecho con una vicepresidencia con importantes competencias.

También sobre este acuerdo, la percepción interna fue de cierta frustración, como ha  llegado a transmitir el propio Moreno en sus declaraciones públicas. “O esto o repetición electoral”. El barón popular era consciente de que “se tenía que comer” las exigencias en materia migratoria, pero le costó asumir la entrada en su Gobierno de Manuel Gavira. Dede Vox pidieron tres consejerías siendo una de ellas con rango de vicepresidencia -Agricultura, Medio Ambiente y Familias- y han acabado teniendo una vicepresidencia con competencias de Turismo o Justicia.

Con Moreno también abrazado a Vox, el PP cierra el ciclo electoral de este año corroborando su dependencia al que ya consideran como su “aliado natural”. “Juanma es un barón más”, deslizaban en el equipo de Abascal, asimilándole a María Guardiola o Jorge Azcón. Para Génova, la prioridad nacional está “completamente asumida e incluso aplaudida” por sus votantes, al igual de su coalición con Abascal. “El que tiene que tener miedo es Sánchez”, se reafirman.

La doctrina García Ortiz

El presidente del Gobierno tampoco es que tuviera una buena semana. Las investigaciones judiciales prosiguen y, con ellas, nuevas imputaciones que han impactado de lleno en la Moncloa. Primero fue la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas en la causa que investiga a Leire Díez. Y después llegó la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y también el DAO, Manuel Llamas. Pero la estrategia de Moncloa es la de prietas filas. “Confianza y tranquilidad”, afirmaron las fuentes consultadas.

El modus operandi es similar al aplicado con García Ortiz, que no dejó su puesto hasta que ya no le quedaba otra. Y, demás, nunca perdió el apoyo del presidente. Extremo que ahora se repite, por ejemplo, con Mercedes González. Si bien, en las últimas horas, Sánchez o Fernando Grande-Marlaska se han cuidado de hacer declaraciones públicas al respecto, aunque desde sus equipos se han remitido “fuentes oficiales” sujetando a la directora de la Guardia Civil.

El presidente se mantiene en la tesis de resistir pase lo que pase. Pero, además, ha pedido a los suyos reivindicar la acción de Gobierno y su capacidad de tomar decisiones positivas para los españoles a la espera de presentar los Presupuestos. Así, antes de agosto, el Ejecutivo aprobará en Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda, que espera llevar al Congreso en el último pleno extraordinario de julio. Además, el acelerón de afiliados a la Seguridad Social de junio les permitió sacar pecho de la regularización de migrantes, cuyas cifras han doblado las estimaciones iniciales. Se presentaron un total de 1.174.978 solicitudes.

Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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