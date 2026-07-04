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Un anciano fue en secreto al notario en 1990 para dejarle todo a su mujer: el testamento ha aparecido 36 años después y obliga a hermanos y sobrinos a devolver más de un millón de euros
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Un anciano fue en secreto al notario en 1990 para dejarle todo a su mujer: el testamento ha aparecido 36 años después y obliga a hermanos y sobrinos a devolver más de un millón de euros

Los familiares que no pueden pagar a la viuda se quedarán endeudados durante mucho tiempo.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una ciudad en la región de Apulia, en Italia.
Una ciudad en la región de Apulia, en Italia.dpa/picture alliance via Getty I

El suceso ha ocurrido en Brindisi, ciudad italiana portuaria situada a orillas del mar Adriático. El descubrimiento de un testamento 35 años después de su redacción amenaza con desestabilizar a la familia y la situación financiera de los herederos de un anciano adinerado italiano, según ha publicado Fanpage

El documento manuscrito, hallado años después de su fallecimiento, ha cambiado por completo la herencia, y ahora sus hermanos y nietos corren el riesgo de tener que devolver a su viuda una fortuna valorada en más de un millón de euros. El caso se originó en concreto en Mesagne, en la provincia de Brindisi. Allí falleció el autor de este testamento hace seis años, que pertenece a la provincia de Brindisi y a la región de Apulia.

Tras la muerte del hombre, nadie encontró su testamento y, al no tener hijos, se activó la sucesión intestada, lo que significó que los bienes se dividieron entre su esposa y, en diferentes proporciones, entre los demás herederos legítimos: hermanos y sobrinos. En 2021, se repartieron una herencia considerable compuesta por casas, acciones y oro, con un valor total aproximado de un millón de euros. Sin embargo, cinco años después, todo volvió a ponerse en entredicho debido a un testamento desconocido, que el hombre había redactado hacía más de 35 años.

Todo comenzó con la denuncia de un posible testamento y la posterior solicitud al Archivo Notarial, donde se conservan todos los documentos redactados por notarios que ya no ejercen. En los últimos meses, el Archivo Notarial del Distrito descubrió ese mismo documento sin abrir y contactó con la tutora de la viuda del difunto, que ahora reside en una residencia de ancianos. Le informaron de que su marido había acudido en secreto al notario en 1990 para dejar constancia de sus últimas voluntades. En el documento, la designaba como única heredera de toda su fortuna, sin mencionar a ningún otro familiar.

Este acontecimiento ha cambiado por completo y ha puesto en entredicho la totalidad de la división de bienes. El documento es plenamente válido a efectos legales porque, aunque han transcurrido más de 10 años desde la redacción del testamento, se refiere a una persona que ya es heredera y, por lo tanto, supone un cambio sustancial en la división de bienes. Esto representa un problema importante para muchos de los familiares del difunto, dado que la herencia también incluía una casa que posteriormente se vendió y varios valores que cambiaron de manos.

Al final, el asunto ha terminado en los tribunales de Lecce, donde un juez civil decidirá cómo proceder. La administradora de la manutención de la mujer ha solicitado un procedimiento conjunto de cobro de la deuda, lo que significa que la deuda se cobrará a solo uno de los familiares, dejando el asunto del cobro entre ellos. Para quienes no pueden pagar, existe el riesgo de quedar endeudados durante mucho tiempo.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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