Compra 6 casas por un euro en el país vecino de España y empieza a derribar muros: "Puedes transformarla en lo que quieras"

Por su estilo de vida y su cercanía, Italia podría ser considerado como un país vecino de España. Sin embargo, en lo que sí se diferencian ambas naciones en estos momentos es en la facilidad para acceder a la compra de una vivienda.

Buena prueba de ello es el caso de Rubia Daniels, una mujer de 51 años originaria de Brasil que vivía en San Francisco (EEUU) y que ha comprado 6 casas en el país transalpino a cambio de únicamente un euro.

Tal y como recoge el medio de comunicación estadounidense New York Post, las viviendas fueron adquiridas a través de la iniciativa "houses to" y se encuentran en la comuna siciliana de Mussomeli. No existían condiciones, las propiedades se podían transformar en lo que la dueña quisiera.

Los inmuebles, eso sí, se encontraban en muy mal estado, prácticamente en ruinas, con los tejados derruidos y las paredes desmoronadas. Sin embargo, Rubia Daniels, quien ha trabajado durante 16 años como consultora de urbanismo, ha asumido el reto de recuperar las casas y darle nueva vida a la zona.

En consecuencia, la mujer ha cambiado totalmente su vida y se ha mudado a Mussomeli con su marido y su cuñado. "Nos encanta este lugar: es mucho más bonito que California", ha subrayado la mujer, quien ha explicado que en Mussomeli "nadie corre, todo es asequible. Un café y un cruasán cuestan 1,50 euros. En California, el ambiente es muy estresante y todo es muy superficial".

Primera casa reformada… y un proyecto en camino

El objetivo de Daniels ha sido rescatar del olvido esas seis propiedades ruinosas y convertirlas en viviendas de ensueño. "Me siento cómoda con la idea de transformar las cosas y derribar muros", ha destacado la mujer.

Y en una de esas casas ya lo ha conseguido. El inmueble se encuentra completamente renovado. Cuenta con un dormitorio de mármol y Rubia Daniels estima que no necesitará más reformas "en los próximos 50 años". No obstante, la mujer ha tenido que rascarse el bolsillo para reconstruir la propiedad, el gasto se ha cifrado en unos 56.000 euros.

Daniels tiene en la cabeza tratar de "devolver algo a la comunidad" por haberle permitido instalarse allí a tan bajo precio. Por ello, uno de sus inmuebles lo convertirá en un centro de bienestar con clases de yoga y meditación.

