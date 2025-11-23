Construye una casa con sus manos para su jubilación y las autoridades arruinan su sueño por un metro de altura: "Ese fue mi error"

Por un metro. Esa es la distancia por la que Tom Hauguth parece que se quedará sin materializar uno de sus mayores sueños. La casa que siempre había soñado con construir, la suya. Cuestión obvia, esgrimirían muchos, pero se da una casualidad con la historia de este ciudadano alemán que recoge el portal Maz-Online. No es la primera casa que consigue erigir, pues su profesión es contratista.

Sin embargo, parece que esta vez no podrá ver completada la casa que comenzó a construir como una suerte de seguro de la jubilación. Residente en la urbe germana de Zeuthen, en la calle Wilhelm-Busch-Straße, ya tuvo muchas complicaciones desde el inicio con el proyecto. Por su exigencia. Y porque quería un edificio de seis apartamentos.

Probó varios diseños en distintas medidas, pues quería levantar un hogar grande. Pero eso chocaba con la normativa municipal que en la zona donde construye no permite grandes moles, al haber mayoritariamente vivienda unifamiliares o bifamiliares. Tuvo que rebajar esa idea inicial de seis apartamentos a una casa de dos plantas completas, con tejado a dos aguas.

"Ese fue mi error"

"Mi esposa siente lo mismo, y eso es casi peor", relata en la actualidad el afectado, que lleva con las obras paralizadas los últimos dos años, concretamente, desde abril de 2023. ¿El motivo? Se lo achaca al arquitecto, que realizó un cambio de última hora en el proyecto, esgrimiendo incluso que podría ser aceptado de forma retroactiva por las autoridades.

Ese detalle era un muro de contención en el ático, de apenas 75 centímetros, para soportar el peso del techo, pero que afectaba a toda la altura del edificio, ya que eleva el techo generando un espacio que podría ser habitable, una suerte de desván abuhardillado. "El arquitecto también nos aseguró que esto podría aprobarse retroactivamente". indicó Hauguth, que tiene claro cuál fue el momento determinante. Firmó el documento: "Ese fue mi error".

"No me queda mucho tiempo"

Las autoridades detuvieron la obra cuando ya habían puesto hasta el cableado eléctrico y la cubierta. Desde entonces, ha intentado de todo para lograr una solución, ha presentado varias solicitudes complementarias e incluso una de construcción para un tercer apartamento. Asegura que se ha visto obligado a despedir a tres de sus cinco empleados en la empresa y, entretanto, el tiempo para que finalice el permiso inicial o el préstamo del banco se va agotando: "No me queda mucho tiempo para encontrar una solución".

No se quedó ahí. También planteó la posibilidad de aplanar el techo, una obra valorada en unos 60.000 euros. Incluso ofreció apartamentos en alquiler al municipio de Eichwalde, sin conseguir que cambiase su situación.

Estas son las condiciones de habitabilidad mínimas en España

Las normas que determinan si una vivienda es apta para vivir no son únicamente una guía técnica: garantizan que cualquier inmueble cumpla unos mínimos de seguridad, salubridad y confort. Aunque en España existe un marco general —como la Orden de 29 de febrero de 1944 o el Código Técnico de la Edificación—, son sobre todo las comunidades autónomas y, en ocasiones, los municipios quienes concretan los requisitos obligatorios. Por ello, la ubicación y la antigüedad del inmueble influyen directamente en las exigencias que debe cumplir.

Requisitos mínimos de espacio y distribución

Según explica la entidad financiera Unión de Créditos Inmobiliarios, para que un inmueble se considere habitable debe contar con una superficie útil mínima. En el caso de un estudio, esta puede ser de unos 25 a 36 metros cuadrados, siempre que incluya un espacio común para salón, comedor y cocina, además de un baño independiente. Para una vivienda convencional, la superficie no debería ser inferior a los 38 m², con salón-comedor, cocina, dormitorio y aseo diferenciados.

Las estancias también deben respetar medidas básicas:

El dormitorio más pequeño no puede tener menos de 6 m², y uno doble debe superar los 10 m².

El salón ha de tener al menos 10 m², o 14 m² si integra la cocina.

La altura mínima interior debe ser de 2,50 metros (2,20 m en baños y pasillos).

La cocina no puede ser inferior a 5 m² y necesita un sistema independiente de extracción de humos.

Las puertas deben tener 2 metros de alto y anchos mínimos entre 0,625 y 0,825 m según la estancia.

Ventilación, iluminación y fachada

Una vivienda debe contar con luz natural directa en las estancias principales. Las ventanas deben representar al menos el 12% de la superficie útil de la sala que iluminan. Asimismo, la ventilación natural o forzada es obligatoria, y los espacios no habitables pueden ventilarse mediante rejillas o extractores.

También es esencial que el inmueble disponga de al menos un frente a fachada o patio que cumpla con las dimensiones legales, pues e sto afecta directamente a la entrada de luz y a la ventilación.

Equipamiento y servicios esenciales

Para obtener certificaciones como la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación, el inmueble debe contar con:

Suministro de agua fría y caliente,

Evacuación de aguas,

Electricidad,

Cocina equipada con fregadero, hornilla y campana extractora,

Instalación para lavadora,