Ni BMW ni Mercedes: por qué a partir de ahora verás muchos más coches chinos de la marca BYD en series y películas

La marca china BYD se ha convertido en un referente automovilístico mundial al nivel de BMW o Tesla.

Durante años, los coches que aparecían en series y películas europeas parecían tener siempre el mismo origen: marcas alemanas como BMW, Mercedes o Audi. Eso está empezando a cambiar. Y una de las razones tiene nombre propio: BYD.

El gigante chino del coche eléctrico anunció el 8 de enero una alianza estratégica con Mediawan, una de las mayores productoras audiovisuales de Europa. El acuerdo supone un paso más en la conquista del mercado europeo por parte de BYD, pero esta vez no desde los concesionarios, sino desde la pantalla.

De la carretera al plató

En la práctica, los vehículos de BYD empezarán a aparecer de forma recurrente en series, programas y películas producidos por Mediawan, que cuenta con más de 80 marcas audiovisuales en 13 países.

El catálogo del grupo incluye formatos de gran audiencia como C à vous o C dans l’air, además de producciones cinematográficas recientes como El Conde de Montecristo o L’Amour Ouf. Uno de los primeros proyectos confirmados es especialmente significativo: la película de animación Miraculous.

Además, se lanzará en YouTube un episodio especial de una miniserie vinculada a la película, en el que el universo narrativo incorporará explícitamente la marca BYD. No es casualidad: el público joven y digital es uno de los grandes objetivos del fabricante chino.

Mucho más que product placement

La alianza va más allá del clásico coche aparcado en segundo plano. BYD y Mediawan han creado el Premio "Construye Tus Sueños", dotado con 40.000 euros anuales, destinado a apoyar a jóvenes talentos creativos emergentes.

El galardón se entregará durante tres años consecutivos en el marco del Festival de Cine de Cannes, uno de los escaparates culturales más potentes de Europa. Con este movimiento, BYD se posiciona no solo como anunciante, sino como actor del mecenazgo cultural europeo.

Es una estrategia medida: asociar la marca a creatividad, cine y prestigio, alejándola del estereotipo de "marca china barata" y acercándola al terreno emocional del storytelling.

Por qué a BYD le interesa tanto el cine europeo

Para BYD, el acuerdo responde a una necesidad clara: ganar reconocimiento de marca en Europa en un momento clave de expansión. El fabricante ya compite en precio y tecnología, pero sabe que la decisión de compra también es cultural y aspiracional.

Aparecer en series y películas normaliza la marca, la integra en la vida cotidiana del espectador y la sitúa al mismo nivel simbólico que los fabricantes históricos europeos.

Para Mediawan, la alianza también tiene sentido. Su presidente y cofundador, Pierre-Antoine Capton, lo resumió así en un comunicado de prensa: "La demanda de contenidos crece constantemente en todas las plataformas". En un contexto de presión financiera sobre las productoras, contar con socios industriales sólidos se ha vuelto casi imprescindible.

Mientras marcas como BMW o Mercedes siguen asociadas al lujo clásico, BYD apuesta por el relato, la cultura y la visibilidad constante. No solo quiere vender coches eléctricos: quiere que te acostumbres a verlos.