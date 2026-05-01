"Ser famoso en España es dejarse insultar": la frase de Lita Trujillo que Ángel Antonio Herrera recupera 30 años después sobre los famosos de oficio

La vida de los 'famosos' ha sido uno de los grandes atractivos mediáticos para sociedades de todo el mundo. Ayer y hoy, el tirón de las vidas amorosas, problemas familiares y de todo tipo de las grandes celebridades no ha dejado de generar interés. Especialmente en España

En el infinito mundo de la prensa rosa y de la crónica social de toda clase, un nombre propio es el de Ángel Antonio Herrera, periodista y escritor reconocido por su amplia trayectoria profesional. El que fuera firma clave de Interviú, cara reconocible del fenómeno Tómbola y colaborador de diarios como El Mundo o ABC, ha pasado por El Faro de la Cadena Ser, frente al micrófono de Mara Torres.

"Ser famoso es un oficio en España", afirma el conocido escritor al hablar de las interioridades del 'mundillo rosa'. "A mí me dijo la actriz Lita Trujillo, en un tiempo en el que me retranqueé de todo eso, algo así como 'Herrera, ser famoso en España es dejarse insultar'". Una reflexión que asegura le marcó. Tanto que "la he recogido muchas veces y la he usado mucho como lema de lo que supone el famoso de oficio".

Echando la vista atrás, el periodista y escritor nacido en Albacete en 1964 ha recordado que "vivía socialmente de noche". "En aquel Madrid tú te echabas a la calle, te enterabas de lo que iba a ocurrir y ahí que ibas. Había que 'caminar' eso. Yo me iba a las cosas, me metía y rápidamente montaba una crónica diferente, aquello que yo paseaba".

"Un andariego de seis días que recogía todo", remataba sobre su 'yo' periodista, que acabó convertido en un "marginal de la prudencia", Herrera le confiesa a Mara Torres que la escritura le salvó de la "letalidad de la noche".

El periodista no pudo evitar recordar su etapa en Tómbola, uno de los grandes hitos televisivos de los años 90 en España. Un formato amado por unos, repudiado por otros, pero indiferente para nadie. "Fíjate qué repercusión tuvo Tómbola que aún 30 años después la gente me lo recuerda. Y yo estuve tres años de los nueve que duró el programa". "Lo que allí ocurría era cierto, no había ningún tipo de guion y hacíamos horas bajo la idea de la entrevista descarada, cruel incluso, sin filtro ni directrices, que solo las tenía el presentador sobre el tema del momento".

Fueron aquellos años de plató y nuevo 'famoseo' los que le hicieron replantearse su rumbo. Porque "vi que la televisión hizo personajes más famosos que aquellos famosos que no salían por televisión", pasando de los 'famosos' de toda la vida a "famosos de garrafón". "Y aquello me desencantó mucho de la crónica social".