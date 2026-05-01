13 segundos inéditos, un nuevo logo y una jugada maestra: The Rolling Stones arrasan con su último y enigmático mensaje 

Los viejos rockeros nunca mueren. The Rolling Stones acaban de provocar una oleada de gritos y celebraciones con solo un mensaje en sus redes sociales. Claro que el mensaje anima a ello y ya son miles los que han reaccionado a una especie de globo sonda de 'sus satánicas majestades'.

The Rolling Stones han publicado este viernes por la tarde un mensaje en Instagram donde dan pistas de lo que parece un nuevo tema o algo incluso más amplio.

Porque los 13 segundos inéditos de un sonido muy rolling aunque con un toque más modernizado, vienen acompañados de lo que parece ser el nuevo logo de la mítica banda inglesa a partir de un folio arrugado que se abre para dar paso a la característica boca stoniana, que de inmediato cambia de aspecto.

Van más de 13.000 'me gusta' en un rato y son ya más de 600 los comentarios, que básicamente se resumen en uno: ilusión extrema.

Como explica EFE, hace semanas los Rolling Stones publicaron exclusivamente en vinilo un adelanto de su nuevo disco, en una edición limitada que se agotó en horas. En paralelo comenzaba ahí una enigmática campaña de promoción que podría estar viviendo un nuevo capítulo este viernes 1 de mayo.

Hasta ahora, el único adelanto disponible para todos los públicos vio la luz desde una cuenta presuntamente anónima de nombre Thecockroaches2026. Esa denominación de cucarachas es una con la que Mick Jagger, Keith Richards, Mike Wood y compañía ya han jugado en el pasado para lanzar anuncios o mensajes sin querer darle oficialidad aún.

Posteriormente, incorporaron extractos de esa misma canción en la cuenta oficial del grupo en Instagram; un tema que se llamará Rough and Twisted de acuerdo con diversos medios especializados.

Dicho tema se espera que sea un avance del disco que aparecerá el próximo 10 de julio con el título de Foreign Tongues. Este será el 25º disco de estudio de The Rolling Stones y verá la luz tres años después de Hackney Diamonds, que fue galardonado en los Grammy.