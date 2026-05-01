Un profesor de la URV revela que en primero de Magisterio la asistencia es del 10-20%: los futuros maestros no van a clase y la universidad no sabe cómo arreglarlo

Las aulas de las universidades se están quedando vacías. Un estudio de la Uiversitat Autònoma de Barcelona (UAB), recogido por El País, concluye que en algunas asignaturas se alcanza hasta el 60% de inasistencia. En la investigación se registran una amplia gama de factores que explican la tendencia más allá de la falta de interés y la imposibilidad de asistir.

Tal y como reza la publicación, "el tiempo se pierde a la hora de llegar a la universidad" es uno de los argumentos más repetidos por los estudiantes para justificar tantos novillos, pero también que "los enfoques pedagógicos a menudo son anticuados".

“Me daba mucha pereza hacer dos horas de transporte público de ida, y dos de vuelta”, lamenta Jon Barrobés, estudiante de filología clásica de la Universitat de Barcelona (UB), en declaraciones al medio de comunicación. Además de esto, asegura que "hay clases muy saltables". "Si físicamente cuesta mucho ir a clase y el profesor sólo lee PowerPoints pierdes el tiempo y el día", culmina.

Aprobar sin asistir a clases

Josep Maria Reniu es profesor de Ciencias Políticas, también en la UB, y reconoce que su asignatura se puede aprobar sin asistir a clase. En conversación con El País, explica que intenta animar las sesiones con preguntas e interacciones pero "eso no implica que en la siguiente clase vengan 20 personas más". En las dos primeras semanas de curso, dice, "esta era del 70%".

“El problema es independiente de la carrera”, añade, por su parte, el docente de la UB. Sergi Martín, profesor lector del departamento de Psicología de la Universitat Rovira i Virgili (URV). En una publicación en su perfil de X (antes Twitter), el docente asegura que "en una asignatura de primero de educación infantil y primaria la asistencia está entre el 10 y el 20%".

Como Reniu, Martín intenta hacer dinámicas sus clases, pero se encuentra con la inasistencia desde el primer día y apunta que hay alumnos que no consideran útiles las clases. “En mi caso no han llegado a ver como imparto las asignaturas para saber si les gusta o no”, critica, en sus declaraciones al diario.