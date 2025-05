Se convierte en millonario a los 13 años y en ese mismo instante las autoridades llamaron a la puerta

Robin Packalen, más conocido artísticamente como Robin, es un conocido cantante finlandés de 26 años que saltó a la fama en el país nórdico a los 13 años gracias a su single Frontside Ollie, el cual consiguió superar el millón de reproducciones en apenas unos días.

Precisamente de la cifra de un millón, pero de euros, ha estado hablando el artista en el podcast Investing Well. Robin ha reconocido que el inicio de su carrera musical fue tan exitoso que se convirtió en millonario con la edad de 13 años. No obstante, el cantante ha precisado que realmente "era dinero de la empresa".

En ese sentido, el artista ha destacado que el hecho de ser millonario a una edad tan baja hizo que las autoridades, concretamente la inspección de trabajo, llamara a la puerta para interesarse por sus condiciones de trabajo.

"Naturalmente, en la industria musical no hay horarios de trabajo. Después he sabido por mis colegas que se pusieron en contacto con la Inspección de Trabajo para decir que el chaval no debería trabajar tanto", ha contado Robin en el podcast, tal y como recoge el medio de comunicación finlandés Iltalehti.

Respecto a cómo compatibilizaba ir a la escuela y cumplir con sus obligaciones estudiantiles con dedicarse a la música, Robin Packalen ha detallado que "todos los días, después de clase, salíamos a hacer música. Luego nos quedábamos hasta altas horas de la noche haciendo todo lo que podíamos. Los fines de semana, cuando no teníamos que preocuparnos de la escuela, hacíamos conciertos. Los días libres eran pocos".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.