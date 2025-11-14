Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de Navidad 2025: estas son las fechas por bancos
Según la normativa, la pensión debería pagarse entre los días 1 y 4 del mes siguiente al que corresponde. Sin embargo, la mayoría de los bancos suele adelantar el pago para que los pensionistas dispongan del dinero antes de finales de noviembre.

Se acercan las pagas extra. Este mes será especialmente importante para aproximadamente 9,3 millones de pensionistas en España, que recibirán, además de su pensión habitual de noviembre, la paga extra de Navidad. Esta entrega es una de las dos "pagas extraordinarias" que la Seguridad Social prevé para las pensiones contributivas, sumándose a las doce mensualidades normales.

Fechas aproximadas por entidad bancaria:

  • Bankinter y Unicaja Banco: viernes 21 de noviembre.
  • CaixaBank: lunes 24 de noviembre.
  • Banco Santander, BBVA, Ibercaja, Abanca y Banco Sabadell: martes 25 de noviembre.

Se aconseja a los beneficiarios que consulten con su banco la fecha exacta de ingreso, ya que puede variar por fines de semana, festivos o procedimientos internos de cada entidad. Cabe destacar que no todos los pensionistas reciben la misma cuantía en la paga extra, pues su importe dependerá del tipo de pensión, los años cotizados y si se trata de una pensión contributiva o no contributiva. Ello hace que, cada año, las cantidades abonadas puedan variar entre los distintos beneficiarios.

