Una viuda se olvidó de declarar su propia pensión, pasan 20 años del despiste y ahora debe devolver 60.000 euros

Una carta aparentemente inocua ha cambiado drásticamente la vida de una anciana viuda. En lugar del ajuste habitual de su pensión, típico de los vaivenes de la economía año tras año, se ha encontrado con una exigencia que la ha dejado hundida: debía devolver 60.000 euros, un dinero que había recibido injustamente durante más de 20 años. Sin saberlo. Un despiste está en el origen de este chasco, que ahora complica la vida de esta señora.

La protagonista de esta noticia reside en Hesse (Alemania) y la misiva la ha mandado el Fondo Alemán de Seguros de Pensiones.

La historia del incidente comienza en 1996, cuando la mujer recibió una cuantiosa pensión de viudedad tras el fallecimiento de su esposo. Tres años después, también empezó a percibir su propia pensión de jubilación. Lo que desconocía o pasó por alto es que esta segunda pensión debería haber reducido la de viudedad, sensiblemente. No podía sumar el 100% de las dos cuantías. Sin embargo, las autoridades germanas permanecieron ajenas a este hecho durante 20 años, hasta que salió a la luz.

Según ha publicado el diario local Frankfurter Rundschau, no fue hasta 2019 cuando una comparación automatizada de datos realizada por la aseguradora de pensiones descubrió el doble pago a esta señora. En marzo de 2023, el Tribunal Social del Estado de Hesse dictaminó en su sentencia que la viuda debía pagar la diferencia, lo que había ganado de más. "Mediante notificación de fecha 17 de diciembre de 2019, la demandada recalculó la pensión de viudedad, que era superior, con efectos a partir del 1 de junio de 1999. [...] Para el período comprendido entre el 1 de junio de 1999 y el 31 de enero de 2020, esto supuso un pago en exceso de 60 177,15 euros. El importe pagado en exceso debe ser reembolsado", reza la sentencia.

La pensión de viudedad se abona al cónyuge superviviente si el matrimonio duró al menos un año y el fallecido cumplió el periodo mínimo de cotización de cinco años. Si el cónyuge superviviente percibe su propia pensión o ingresos, estos se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de viudedad, recuerda la información.

La mujer emprendió acciones legales de inmediato. Quizá los años pasados y la lentitud de la administración al darse cuenta del error jugasen a su favor. Entonces, argumentó que ambas pensiones provenían de la misma aseguradora, la cual debería estar al tanto de la situación internamente. No era cosa suya. Además, había solicitado correctamente su pensión de vejez y había mencionado la pensión de viudedad en su solicitud, no la había ocultado en ningún momento, no se había escondido.

Revés de los jueces

Los jueces no le han dado la razón: "La propia demandante admitió saber que tenía la obligación de informar a la demandada sobre su pensión de vejez", dice el fallo. Un factor agravante fue que la mujer había trabajado como administrativa en una compañía de seguros y, por lo tanto, debería haber estado familiarizada con la normativa. Según el tribunal, actuó con "negligencia grave" al no cumplir debidamente con su deber de informar.

Tras la derrota en el Tribunal Social del Estado de Hesse, el Tribunal Social Federal (BSG) también confirmó la decisión, según informan las autoridades locales. Toda persona que perciba su propia pensión además de una pensión de viudedad debe declararlo, incluso si ambas pensiones provienen de la misma entidad, insisten.

Y sobre la duda de si se puede deshacer lo hecho, si no hay un derecho adquirido tras el abono de estas cuantías durante dos décadas, el tribunal explica que "normalmente, la revocación de las prestaciones percibidas sólo es posible hasta diez años después del inicio de los pagos". Sin embargo, en este caso se trataba de una prestación en efectivo que se seguía abonando cuando se iniciaron los procedimientos judiciales, y de una alta cuantía, así que la pensión de viudedad se le reducirá a esta mujer a partir de diciembre.