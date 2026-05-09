Damián, abogado laboralista: "Vulnerar un derecho fundamental no puede salir gratis para un empresario"

Estos son los avisos que te pueden llegar de Hacienda durante la campaña de la renta.

Damián es abogado laboralista y en un nuevo capítulo de la producción sonóra Al Barro Pódcast habla sobre algunos derechos laborales que algunos no tienen en cuenta, sobre todo, cuando hay situaciones desagradables. Solo en Youtube, el pódcast ha sido escuchado por 2.400 espectadores y en su biógrafia se adelanta que desde que el Estatuto de Trabajadores se protege las ausencias por fuerza mayor y la garantía de indemnidad que protege a los trabajadores de los empresarios.

"¿Sabías que vulnerar un derecho fundamental puede costarle al empresario una indemnización mínima de 7.500 euros?". El experto lo explica con claridad: "Una vulneración de un derecho fundamental implica que se podría intemponer una demanada y hay una indemnización asociada por los daños morales ocasionados, que como mínimo debería ser de 7.500 euros".

Damián insiste en que "vulnerar un derecho fundamental no puede salir gratis para un empresario". "Si tú como jefe ejerces un derecho y el empresario te represalía, entonces podríamos iniciar un procedimiento judicial para garantizar ese derecho fundamental", adelanta el experto.

Durante la conversación, el entrevistado es preguntado por un caso hipótetico, pero muy realista. Habla de una joven que trabaja en el mundo de la comunicación, ganando en torno a los 1.300 euros mensuales, y con un hijo a cargo, y en ese momento está sufriendo acoso laboral, pero por miedo no denuncia. "¿Existe algún mecanismo para protegerla de sus superiores? El derecho está muy bien sobre el papel, pero en estos casos, ¿qué se hace?", pregunta el presentador.

El magistrado explica que recurrir judicialmente en estos casos, desgraciadamente, es complicado. "Si la Justicia fuese lo ágil que debería ser, sería siempre un buen elemento a tener en cuenta. Ese es el problema de los procedemientos", lamenta. En su despacho tiene casos que no han sido citados hasta 2029: "Y no menores, si no graves". "Si la justicia es tan lenta, iniciar un procedimiento puede ser cuestión de años".

"La verdad es que yo entiendo a las personas. Es una faéna grandísima", empatiza Damián. Él expone otros dos mecanismos a tener en cuenta en caso de "irregularidad laboral":

- La inspección de trabajo: "Hay que acudir más. Por desgracia no tienen todos los recursos que deberían, pero en este caso se puede interponer la demanda fácilmente".

- Un buzón de reclamaciones en el que se puede lanzar la denuncia de forma anónima: "Se puede poner en conocimiento de manera anónima cualquier regularidad en el caracter laboral y es muy interesante para este tipo de casos", termina.