Casi la mitad de los trabajadores no ve medidas reales en su empresa frente al acoso laboral y la mayoría cuestiona su eficacia

El acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo se consideran formas de violencia de género prohibidas por la ley, y contar con un entorno laboral seguro y libre es un derecho fundamental de todas las personas.

Pese a la obligatoriedad que tienen las empresas de contar con protocolos para abordar estas situaciones, para la mayoría de los trabajadores aún queda camino por recorrer. Esa es la conclusión de la consulta sobre igualdad de género realizada por InfoJobs, la plataforma de empleo líder en España, a población ocupada y a empresas, ante la proximidad del Día de la Mujer (8 de marzo).

La implantación de medidas frente al acoso laboral permanece estancada respecto a 2025: la percepción, por parte de los trabajadores, de que existen en su empresa pasa del 48% al 52%. Sin embargo, un 48% declara no percibir o no tener claro que se estén implantando medidas efectivas y suficientes ante casos de acoso laboral, que en el caso de las mujeres alcanza el 56%.

Según el tamaño, las medidas se concentran en las grandes, que con un 59% de las menciones concentran el mayor volumen de implementación, mientras que en las micro y en las pequeñas persisten niveles elevados de desconocimiento , hasta el 39%) y una menor aplicación (19%).

Según el tamaño, las medidas se concentran en las grandes, que con un 59% de las menciones concentran el mayor volumen de implementación, mientras que en las micro y en las pequeñas persisten niveles elevados de desconocimiento (39%) y una menor aplicación (19%).

La gran mayoría cuestiona la efectividad de esas medidas

Otra de las conclusiones del informe tiene que ver con la valoración de las medidas para fomentar la igualdad de género implantadas en las compañías: aunque la mayoría de la población ocupada considera que son suficientes —58%, frente al 55% en 2025 y al 60% en 2024—, una cuarta parte de los trabajadores (24%) sigue cuestionando el alcance y un 18% asegura que su empresa no se aplica ninguna medida.

Esta diferencia de percepción se intensifica por género: mientras que los hombres tienden a valorar más positivamente las políticas actuales como suficientes (69%), entre las mujeres aumenta la proporción que cuestiona su efectividad o señala la inexistencia de medidas (el 32% considera que no son suficientes y un 22% afirma que no se aplica ninguna).

Lo que sí llama la atención es que las empresas sí consideran que están avanzando en las medidas de igualdad de género y, en concreto, priorizan protocolos de prevención de acoso y planes de igualdad: 6 de cada 10 (60%) afirman contar con programas de conciliación familiar y laboral, y un 51% declara tener implantados protocolos de actuación y prevención del acoso laboral.

Los datos reflejan una doble brecha: por un lado, el acoso hacia las mujeres sigue teniendo una incidencia elevada; por otro, aunque muchas empresas afirman disponer de protocolos y planes de igualdad, una parte significativa de la población trabajadora no percibe su aplicación real ni los identifica como medidas efectivas. Esta desconexión evidencia que no basta con implantar políticas sobre el papel, sino que es clave garantizar su visibilidad, accesibilidad e impacto tangible en el día a día de las plantillas.

Cabe destacar que 2 de cada 10 empresas (21%) reconocen no llevar a cabo ninguna medida en este ámbito, un dato que evidencia que, pese a los avances declarados, todavía existe un amplio margen de mejora en la consolidación de entornos laborales verdaderamente igualitarios y seguros.

Concluyendo: las mujeres continúan enfrentando desafíos estructurales significativos que dificultan la consecución de una verdadera igualdad de género a todos los niveles, incluido el laboral. Y, en materia de acoso, ellas son las más vulnerables. De acuerdo con la encuesta EU-Gender Based Violence Survey (2024), una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido acoso sexual en el trabajo a lo largo de su vida –entre las jóvenes de 18 a 29 años, la tasa asciende casi al 42%–, y en España el dato se sitúa en el 28,2% del total de las trabajadoras.