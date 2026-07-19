Dani, técnico de mantenimiento, compra por 24.000 euros una finca con casa cerca de Madrid: "La encontré yendo por los pueblos que me gustaban y hablando con los lugareños"

Hay que tener agallas para tomar la decisión de Dani y Mara. Según ellos mismos cuentan en el pódcast Play House, que solo en YouTube acumula 162.000 suscriptores, dejaron su piso en Madrid para vivir en una parcela de campo, sin luz y sin agua corriente.

"En la casa estaba en bruto. Llebava cuatro años abandonada la finca y la casa. El señor que vivía antes tenía sindrome de Diógenes. Para que os hagais una idea, el señor de la basura tuvo que llevarse tres camiones para dejar limpia la parcela", explican durante la entrevista, que ha sido visualizada por más de 109.000 personas.

Ahora, la pareja se encuentra trabajando en su nuevo hogar. "Una caja de metal" en mitad de la montaña. Para él, "la mejor decisión que he tomado en mi vida". "Siempre he querido tener una casa. En Madrid viviamos en una casa muy pequeña. Pero yo quería ampliar ese terreno".

"En la pandemia decidimos buscar algo más grande", asegura durante la conversación. "Lo teníamos totalmente claro". Él explica que a la hora de buscar el terreno no necesitó plataformas de internet para localizar la parcela. "La encontré fuera de internet, paseando por los pueblos que me gustaban y hablando con los lugareños. Así me salió esta casa por 24.000 euros. Yo creo que está muy bien. Hace unos años esta misma parcela estaba por 40.000 euros". Para él, "un regalo".

Tal y como se puede ver en el vídeo, la parcela tiene todo tipo de comodidades: una granja con gallinas, una piscina, y el contenedor hecho hogar. Además, celebra que tiene un pozo: "Me ahorro un dineral".

En cuanto a la provisión de energía, explica que se centra principalmente en la solar. "Es una instalación un poco rudimentaria, que lo hicimos todo nosotros, sin tener ni la más mínima idea, viendo vídeos de YouTube y tenemos 10 paneles, que fue un regalo de unos amigos", explica. Por esto, no les llega ni factura de luz, gracias a este sistema de energía limpia; ni facturas de agua, gracias al pozo.

Muchos de los seguidores de la producción sonóra se han animado a comentar esta curiosa historia. "Este chico consiguio salir del rebaño y en un futuro el tomara la decision de seguir o de cambiar de vida, enhorabuena es una persona que tiene capacidad de pensar y actuar por si mismo", agradece una internauta. "Todo bien pero que nunca mas se le ocurra poner el baño en frente de la cocina, es poco higienico y la mezcla de olores fatal", recomienda otro.