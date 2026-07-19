El gesto que han pillado a Felipe VI justo después de esta foto lo tiene todo para convertirse en un clasicazo de internet

La final del Mundial entre España y Argentina se ha disputado, obviamente, sobre el césped del estadio de Nueva York. Pero un poco más arriba, en el palco, se ha disputado otro partido que ha tenido a mucha gente (y no pocos fotógrafos) muy pendientes.

Allí han coincidido, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de España, Pedro Sánchez; y los reyes Felipe VI y Letizia. Precisamente el monarca ha sido captado en uno de esos gestos que lo tienen todo para convertirse en un clásico de internet.

En la imagen en cuestión aparece Trump saludando al público en primer plano y, de fondo, se ve al rey mirándolo con un esto muy expresivo que es imposible que pase desapercibido.

La foto en el palco de Nueva York. GeTTY

La Familia Real al completo, el rey Felipe VI y la reina Letizia, con la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, reconocieron los nervios y la emoción previa a la final del Mundial que presenciarán en Nueva Jersey entre España y Argentina, confiando que "será un gran espectáculo" y que "caiga" del lado español.

"Nervios, pero también con confianza porque esta selección vuelva a enamorar como lo hicieron sus mayores en el 2010. Vamos a ver una final espectacular entre dos países hermanos, y con dos increíbles selecciones. Será un gran espectáculo y confiemos que caiga de nuestro lado", dijo Felipe VI en una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, instantes antes de que empiece este domingo el partido en el Estadio MetLife.

Por su parte, la reina Letizia deseó que todo el país se pueda fundir en la "misma alegría". "Estamos emocionados, como está toda España, de cómo está yendo el Mundial, de cómo está jugando nuestra selección. Solo queda ganar y, como he leído esta mañana, que todos juntos podamos reconocernos en esa misma alegría", afirmó.