Los evacuados por el incendio de Guadalajara esperan con incertidumbre en Humanes: "Hay mucho humo, miedo y estrés"

Algunos alcaldes permanecen junto a sus explotaciones ganaderas mientras el fuego sigue avanzando y ya ha obligado a desplazar a unas 800 personas.

El incendio forestal que afecta desde el jueves a la Sierra Norte de Guadalajara mantiene en vilo a la comarca. El avance del fuego ha obligado ya a evacuar 21 localidades y a desplazar a alrededor de 800 personas, muchas de las cuales han encontrado refugio en el polideportivo de Humanes, convertido en el principal centro de acogida habilitado para los vecinos que han tenido que abandonar sus casas.

Mientras los equipos de extinción continúan luchando por contener las llamas, los evacuados viven horas de incertidumbre, pendientes de la evolución del incendio y de cuándo podrán regresar a sus hogares.

"Estamos tranquilos, pero había mucho humo"

Uno de los últimos municipios desalojados ha sido Prádena de Atienza, cuyos vecinos recibieron la orden de evacuación en la mañana del domingo. Su alcalde, Iounut Botez, ha explicado a EFE que unas 25 personas fueron trasladadas a Humanes después de que el humo se acercara peligrosamente al municipio. "Estamos tranquilos, nos han evacuado porque había mucho humo", ha señalado el regidor.

El alcalde ha explicado que durante el sábado muchas de las aproximadamente 60 personas que se encontraban en el pueblo decidieron marcharse por precaución a sus viviendas habituales o con familiares.

Aun así, reconoce que entre los vecinos hay preocupación. "Hay un poco de miedo y de estrés, lo normal", ha afirmado, recordando que el viento cambió la dirección del incendio cuando parecía dirigirse directamente hacia la localidad.

Botez también ha lamentado que Prádena de Atienza solo disponga de un camino forestal como vía de evacuación de emergencia, una infraestructura cuya limpieza llevan reclamando desde hace años.

Un alcalde decide quedarse para proteger a sus 2.000 animales

La situación también es crítica en Robledo de Corpes, otro de los municipios evacuados. Su alcalde, Carlos López, ha optado por permanecer en el pueblo junto a sus dos hermanos para cuidar un rebaño de cerca de 2.000 cabezas de ganado. "Mis vecinos han sido evacuados, pero yo me quedo porque tengo aquí el ganado", ha explicado.

El regidor asegura que permanecen en una zona labrada donde el fuego no puede llegar fácilmente y que la Guardia Civil autorizó su permanencia tras identificarlos.

Pese a ello, observa las llamas a apenas un kilómetro de distancia. "Veo muy mal el incendio, hay mucho combustible y mucho viento", ha advertido, aunque también ha destacado el trabajo que están realizando los equipos de extinción para proteger los núcleos de población.

El polideportivo de Humanes, refugio para los evacuados

El albergue provisional instalado por Cruz Roja en el polideportivo de Humanes continúa recibiendo vecinos procedentes de las localidades desalojadas.

Según ha explicado el concejal Cristian Carazo, durante la pasada noche permanecieron allí 44 personas, aunque la previsión es que esta noche sean 39, ya que muchos evacuados han podido trasladarse con familiares o regresar a sus residencias habituales.

Quienes permanecen en el pabellón son, en su mayoría, personas mayores o vecinos que no disponen de otro lugar donde alojarse. Los casos más vulnerables han sido trasladados a las residencias públicas de Humanes y Fontanar, gestionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Mientras esperan noticias sobre la evolución del incendio, el Ayuntamiento ha intentado hacer más llevadera la estancia de los evacuados instalando una pantalla para que puedan seguir la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, una forma de aliviar, aunque solo sea durante unas horas, la tensión que viven desde que comenzaron las evacuaciones.