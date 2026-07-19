Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La camiseta de Rosalía para apoyar a la selección desde la distancia
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

La camiseta de Rosalía para apoyar a la selección desde la distancia

La artista, que estuvo en el partido contra Austria, la ha puesto a la venta en su web.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Rosalía, con la bufanda de España en la cabeza en el partido contra Austria
Rosalía, con la bufanda de España en la cabeza en el partido contra AustriaGetty Images

Si algo ha demostrado en las últimas semanas Rosalía es que está completamente entregada con la Selección Española. La artista estuvo en el partido contra Austria en Los Angeles y su Despechá suena cada vez que la selección mete un gol junto a Superestrella

De hecho, la propia Aitana pidió que la catalana estuviera este domingo en Nueva York para cantar en la final, algo imposible por la agenda de conciertos de la gira Lux de la artista en Latinoamérica. De hecho, este sábado la artista tuvo concierto en Colombia, por lo que la logística era complicada. 

Pero a pesar de la distancia, Rosalía ha querido mandar su apoyo a la selección. La cantante ha compartido a través de sus stories un vídeo en el que se la ve en un establecimiento con lo que parece un batido mostrando una camiseta con los colores de la bandera española con la palabra Lux estampada junto a dos estrellas. 

Además, la cantante ha subido otro vídeo en el que aparece tumbada en una cama tapada con dos banderas de España y animando como una más. 

Rosalía, que suele agotar todo lo que se pone, ha puesto a la venta la camiseta en su web en formato pre order y los fans pueden encargarla ya mismo por 55 euros para cuando esté preparada. 

La camiseta de la artista ha llamado la atención, pero tiene difícil causar el mismo furor que el culotte que lució en Oakland (California) con los colores de la bandera después de que la selección ganara a Portugal en octavos de final. 

Durante un segmento de su espectáculo, Rosalía luce unos culottes fucsia por debajo del vestido, que enseña cuando hace twerking en Saoko. A pesar de que ha habido numerosos cambios de vestuario en la gira, ese detalle se había mantenido hasta que la catalana quiso hacer un guiño a la victoria de la selección. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

EL HUFFPOST PARA SHEIN
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos