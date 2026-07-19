La camiseta de Rosalía para apoyar a la selección desde la distancia

Rosalía, con la bufanda de España en la cabeza en el partido contra Austria

Si algo ha demostrado en las últimas semanas Rosalía es que está completamente entregada con la Selección Española. La artista estuvo en el partido contra Austria en Los Angeles y su Despechá suena cada vez que la selección mete un gol junto a Superestrella.

De hecho, la propia Aitana pidió que la catalana estuviera este domingo en Nueva York para cantar en la final, algo imposible por la agenda de conciertos de la gira Lux de la artista en Latinoamérica. De hecho, este sábado la artista tuvo concierto en Colombia, por lo que la logística era complicada.

Pero a pesar de la distancia, Rosalía ha querido mandar su apoyo a la selección. La cantante ha compartido a través de sus stories un vídeo en el que se la ve en un establecimiento con lo que parece un batido mostrando una camiseta con los colores de la bandera española con la palabra Lux estampada junto a dos estrellas.

Además, la cantante ha subido otro vídeo en el que aparece tumbada en una cama tapada con dos banderas de España y animando como una más.

Rosalía, que suele agotar todo lo que se pone, ha puesto a la venta la camiseta en su web en formato pre order y los fans pueden encargarla ya mismo por 55 euros para cuando esté preparada.

La camiseta de la artista ha llamado la atención, pero tiene difícil causar el mismo furor que el culotte que lució en Oakland (California) con los colores de la bandera después de que la selección ganara a Portugal en octavos de final.

Durante un segmento de su espectáculo, Rosalía luce unos culottes fucsia por debajo del vestido, que enseña cuando hace twerking en Saoko. A pesar de que ha habido numerosos cambios de vestuario en la gira, ese detalle se había mantenido hasta que la catalana quiso hacer un guiño a la victoria de la selección.