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Madonna se lleva a Ronaldinho y Ronaldo a la pista de baile en su actuación en la final del Mundial
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Madonna se lleva a Ronaldinho y Ronaldo a la pista de baile en su actuación en la final del Mundial 

Por algo es la reina. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Ronaldinho, Madonna y Ronaldo, durante la actuación en el descanso de la final
Ronaldinho, Madonna y Ronaldo, durante la actuación en el descanso de la finalFIFA via Getty Images

Madonna ha sido una de las grandes estrellas en poner música al show del descanso de la final del Mundial junto a otros grandes nombres como Justin Bieber, BTS y, por supuesto, Shakira. La artista, que acaba de lanzar su disco Confessions II se ha propuesto rescatar las pistas de baile este verano y en esta actuación no iba a ser menos. 

La reina del pop ha arrancando en un bajo del estadio junto a sus bailarines al son de Music, subida a una mesa de mezclas y ataviada con un look muy parecido al que vistió en Coachella durante su aparición sorpresa en el concierto de Sabrina Carpenter. 

Después de varias décadas de carrera, Madonna no se iba a conformar con una actuación más, así que ha contado con dos invitados de excepción para la ocasión: las futbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho. Las estrellas han aparecido en un coche junto a la cantante y un grupo de bailarines, desplazándose hasta el terreno de juego. 

La artista se ha bajado del coche, que conducía Ronaldo, y ha recorrido el túnel de vestuarios hasta el césped acompañada por los futbolistas, que exhibieron unas sonrisas de oreja a oreja.

En medio de la euforia de los aficionados que abarrotaban el estadio, Madonna ha rematado su actuación agarrando las manos de las estrellas brasileñas, alzándolas al cielo para animar a la gente a bailar y disfrutar. 

El show del descanso de la final del Mundial quería emular el gran espectáculo de la Super Bowl pero no ha sido especialmente diferente a otras actuaciones en este tipo de competiciones. Diseñado por Chris Martin, líder de Coldplay, la celebración ha querido enviar un mensaje de unidad, paz y amor. No ha faltado la interpretación de Dai, Dai, la canción del Mundial 2026, con Shakira a la cabeza. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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