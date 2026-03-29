Daniel, 31 años, de prepararse para profesor a facturar 4,3 millones al año limpiando baños: "Es un negocio a prueba de la inteligencia artificial"

El negocio de los baños portátiles no parece que vayan a sufrir crisis o amenazas de la IA, y un emprendedor lo está comprobando.

La frase "un negocio a prueba de inteligencia artificial" es un reclamo de lo más sugerente para buscar un empleo, una profesión o un negocio estable. En este último caso, el emprendedor pensó la limpieza de baños y las cifras hablan por sí solas: 4,3 millones de facturación en el último año. Pero el negocio va más allá y tiene sus matices.

Se llama Daniel Tom, de 31 años. Es el propietario y operador de Bay Area Sanitation y el motivo de su felicidad posando para el reportaje en la CNBC norteamericana es lógico: 4,3 millones de dólares tiene la "culpa", traducido en 2.000 baños portátiles desplegados en eventos y lugares de trabajo de la zona donde opera: el Área de la Bahía de San Francisco.

Daniel ha tenido suficiente inspiración porque vive en una de las zonas más con más inquietud emprendedora, tecnológica y de innovación, aunque su caso poco tiene que ver con sus "vecinos": a pocos kilómetros tiene la sede de Google, Apple o Nvidia. Su negocio es menos glamouroso pero le está generando una fortuna.

Un negocio sencillo, recurrente y rentable

El sueño de cualquier emprendedor, pero en lo de sencillo es relativo, porque detrás hay una operativa muy poco visible, pero constante: limpiezas semanales, reposición de suministros y el vaciado de hasta 60 galones de residuos por unidad, tarea que realizan con una flota de 12 camiones de vacío.

"Cuando digo que tengo un negocio de baños portátiles, mucha gente me mira con asco

", reconoce Tom, "pero cuando entienden el modelo y los números, la reacción cambia".

Tom lanzó Bay Area Sanitation en 2023 con un solo camión y 100 baños. En su primer año ya fue rentable. Desde entonces, el crecimiento ha sido casi lineal: 3,1 millones de dólares en ingresos en 2024 y 4,3 en 2025.

El modelo es simple y, precisamente por eso, robusto. Los alquileres a largo plazo —sobre todo en obras— son la base del negocio. Un baño estándar cuesta desde 160 dólares al mes, con limpieza semanal incluida. Para eventos puntuales, los precios oscilan entre 239 y 399 dólares por unidad.

"La clave está en los contratos largos", explica Tom. "Son ingresos recurrentes garantizados durante meses o incluso años". Según sus cifras, el negocio opera con un margen neto cercano al 22%, una rentabilidad muy por encima de la media de muchos sectores de servicios.

"A prueba de inteligencia artificial"

El gran miedo de nuestro tiempo para trabajadores y negocios. La ironía no se le escapa, además, porque en pleno epicentro tecnológico de Estados Unidos, Tom ha construido un negocio basado en resolver un problema humano imposible de automatizar del todo. "Hemos creado algo que es claramente low-tech y a prueba de IA", afirma. "Siempre habrá personas que necesiten un baño, y alguien tendrá que limpiarlo", añade.

Mientras otros sectores temen la sustitución por algoritmos, el suyo depende de presencia física, logística y trabajo manual. La tecnología puede optimizar rutas o gestión, pero no reemplazar la limpieza real de una unidad en mitad de una obra, al menos hasta que no lleguen robots humanoides...

De la universidad al camión vacío

El camino de Tom no fue planificado. Estudiaba para ser profesor de educación física en la Universidad Estatal de San José cuando aceptó un empleo a tiempo parcial en atención al cliente en una empresa de alquiler de baños portátiles. El sector le enganchó y vio el potencial.

Tras graduarse, abandonó la docencia y pasó siete años como gerente de ventas en Hanson & Fitch, una compañía del mismo sector. Allí entendió dos cosas: el negocio era poco atractivo en lo social, pero muy sólido económicamente, y la mayoría de la gente no quería hacerlo.

Tras el camino recorrido, lo tiene claro: "Me enorgullezco de lo que hago", dice. "Ofrecemos un servicio que todo el mundo necesita. Todos van al baño, ¿no?"

Eso sí, hay que echarle billetes y madrugar

Todo tiene sus contras, en este caso los costes altos, aunque controlables, para empezar a rodar. Cada baño portátil cuesta unos 800 dólares, y un camión de vacío puede superar los 160.000 dólares. Tom calcula que una persona necesitaría unos 250.000 dólares para empezar desde cero, aunque no desvela su inversión inicial.

Hoy, el mayor gasto de Bay Arena Sanitation es el personal: 19 empleados que suponen cerca del 30% de los ingresos. A eso se suman combustible, mantenimiento de camiones y consumibles básicos como papel higiénico o productos químicos de limpieza y desodorizantes.

Quién dijo que era fácil, pero este dato lo compensa: Tom se paga un salario anual de unos 120.000 dólares, una cifra que reconoce podría ser mayor si no reinvirtiera casi todo en crecer.

La otra gran "pega" llega para los que odian madrugar, porque su jornada comienza a las 4 de la mañana. Llega al almacén para coordinar las rutas y limpia unidades, o bien se queda allí cerrando ventas o planificando expansión. "He limpiado tantos baños que el olor ya no me molesta", admite, "aunque hay días… después de ciertos burritos, incluso para mí es duro".

Un sector discreto, pero enorme, que huele a éxito

El alquiler de baños portátiles es una industria silenciosa pero masiva. Según IBISWorld, el sector generó 3.300 millones de dólares en EEUU en 2025, un 1,7% más que el año anterior.

Tom es ambicioso, como buen estadounidense, y no se queda ahí: su objetivo son 5.000 baños y 10 millones de dólares anuales en cinco años. Ya ha dado un paso clave al alquilar un nuevo almacén con capacidad para casi duplicar su flota de camiones.