Muchos piden que llegue a España este producto de Lidl que arrasa en Francia

Un producto de Lidl se ha convertido en protagonista inesperado en redes sociales y ha despertado el interés de muchos usuarios en España. Se trata de un postre de mango -con aspecto de pastel helado- que está triunfando en Francia y que ya hay quienes reclaman que llegue a los supermercados españoles. Cómo no.

El vídeo, publicado por la cuenta de TikTok frozentrends, muestra este llamativo dulce y su textura, generando rápidamente miles de reacciones. Aunque en la grabación apenas se ofrecen detalles más allá del aspecto del producto, ha sido suficiente para desatar la curiosidad.

Peticiones para que llegue a España… y a otros países

No, no somos ni tan únicos ni tan especiales. Entre los comentarios, muchos usuarios preguntan directamente si está disponible en España. "¿Está en España?", "¿En España no lo hay?" o incluso "@Lidl ES NECESITOOOOO ESTO EN ESPAÑA" son algunos de los mensajes que reflejan ese interés. También desde otros países se repite la misma duda: Italia, Bélgica, Rumanía o Alemania.

Este tipo de reacciones no es nuevo en redes, más bien todo lo contrario ante este tipo de contenido en el que productos concretos de supermercados en otros países generan expectación inmediata entre consumidores que no pueden encontrarlos en sus tiendas habituales.

Críticas al sabor, el precio… y hasta al formato

Sin embargo, no todo son opiniones positivas. Otro clásico. Otros usuarios se muestran bastante críticos con el producto. "No tienen buena pinta", "vaya birria" o "muy dulce, no sabe a nada" son algunas de las valoraciones más repetidas. Incluso hay quienes cuestionan el fenómeno viral: "En cualquier panadería de Francia hay pastelitos así más baratos".

También ha generado debate su formato. Algunos usuarios dudan de si es un pastel o un helado, mientras otros explican que debe descongelarse antes de consumirlo, algo que podría influir en la experiencia si no se hace correctamente.

El precio es otro de los puntos más comentados. Algunos aseguran haber visto productos similares por unos 8 euros o incluso más, lo que ha llevado a cuestionar si realmente merece la pena.

No es la primera vez que un producto de Lidl se vuelve viral fuera de nuestras fronteras y acaba generando expectación en España. La cadena suele adaptar su oferta según el país, lo que hace que algunos artículos se conviertan en objeto de deseo en redes sociales antes siquiera de llegar a otros mercados.

Por ahora, este postre de mango sigue siendo difícil de encontrar fuera de determinados países, pero su repercusión demuestra cómo un simple vídeo puede convertir un producto desconocido en tendencia… incluso antes de que muchos puedan probarlo.