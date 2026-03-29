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Muchos piden que llegue a España este producto de Lidl que arrasa en Francia
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Muchos piden que llegue a España este producto de Lidl que arrasa en Francia

Un postre de mango viral en TikTok desata el debate entre quienes quieren probarlo ya en España y quienes critican su sabor y precio.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una tienda de Lidl
Lidl vende un aspirador que te ayudará a limpiar la casaGetty Images

Un producto de Lidl se ha convertido en protagonista inesperado en redes sociales y ha despertado el interés de muchos usuarios en España. Se trata de un postre de mango -con aspecto de pastel helado- que está triunfando en Francia y que ya hay quienes reclaman que llegue a los supermercados españoles. Cómo no.

El vídeo, publicado por la cuenta de TikTok frozentrends, muestra este llamativo dulce y su textura, generando rápidamente miles de reacciones. Aunque en la grabación apenas se ofrecen detalles más allá del aspecto del producto, ha sido suficiente para desatar la curiosidad.

Peticiones para que llegue a España… y a otros países

No, no somos ni tan únicos ni tan especiales. Entre los comentarios, muchos usuarios preguntan directamente si está disponible en España. "¿Está en España?", "¿En España no lo hay?" o incluso "@Lidl ES NECESITOOOOO ESTO EN ESPAÑA" son algunos de los mensajes que reflejan ese interés. También desde otros países se repite la misma duda: Italia, Bélgica, Rumanía o Alemania. 

Este tipo de reacciones no es nuevo en redes, más bien todo lo contrario ante este tipo de contenido en el que productos concretos de supermercados en otros países generan expectación inmediata entre consumidores que no pueden encontrarlos en sus tiendas habituales.

Críticas al sabor, el precio… y hasta al formato

Sin embargo, no todo son opiniones positivas. Otro clásico. Otros usuarios se muestran bastante críticos con el producto. "No tienen buena pinta", "vaya birria" o "muy dulce, no sabe a nada" son algunas de las valoraciones más repetidas. Incluso hay quienes cuestionan el fenómeno viral: "En cualquier panadería de Francia hay pastelitos así más baratos".

También ha generado debate su formato. Algunos usuarios dudan de si es un pastel o un helado, mientras otros explican que debe descongelarse antes de consumirlo, algo que podría influir en la experiencia si no se hace correctamente.

El precio es otro de los puntos más comentados. Algunos aseguran haber visto productos similares por unos 8 euros o incluso más, lo que ha llevado a cuestionar si realmente merece la pena.

No es la primera vez que un producto de Lidl se vuelve viral fuera de nuestras fronteras y acaba generando expectación en España. La cadena suele adaptar su oferta según el país, lo que hace que algunos artículos se conviertan en objeto de deseo en redes sociales antes siquiera de llegar a otros mercados.

Por ahora, este postre de mango sigue siendo difícil de encontrar fuera de determinados países, pero su repercusión demuestra cómo un simple vídeo puede convertir un producto desconocido en tendencia… incluso antes de que muchos puedan probarlo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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