Encuentra 23.000 euros en una parada de autobús, los devuelve y le recompensan con menos de 20 euros: "Mi hijo me dijo enseguida que había que devolver el dinero"

Un golpe de suerte. Un vecino de Córdoba (Argentina) ha protagonizado una historia que ha acaparado titulares en los medios de comunicación. Pero también, ha generado debate en el seno de las redes sociales. Según informa el diario El Doce, el hombre encontró unos cheques por valor de 37 millones de pesos (unos 23.000 euros) en la parada de autobús. Contra todo pronóstico, decidió devolverlo.

El protagonista, Mauricio Abdelnur, contó su experiencia en el programa televisivo El Show del Lagarto. Los hechos, relata, sucedieron el 27 de enero de 2026, y lo que realmente le sorprendió fue la recompensa. "Salí de mi trabajo a las 6 de la mañana y me fui para mi casa. Encontré un sobre grande medio roto y en el interior había 37 millones de pesos en cheques", cuenta.

Tras esperar un tiempo en el lugar para ver si aparecía el dueño, Mauricio se fue a su casa y le contó la situación a su hijo. Fue él quien le presionó para que devolviese la fortuna: "No papá, tienes que devolverla", recuerda. A partir de ese momento, ambos comenzaron a buscar al propietario. Con ayuda de la inteligencia artificial, lograron identificar que los cheques estaban vinculados a una empresa de San Luis, al norte del país, y consiguieron un contacto telefónico.

La sorpresa y la polémica

Tras encontrar el propietario del dinero, el protagonista decidió no enviar los cheques por correo por seguridad y optó por llevarlos personalmente en un Uber hasta la sede de la empresa. "Me dio 30.000 pesos [18 euros] la persona a la que se los entregué. No lo hacíamos por plata, pero mi hijo en su cabecita no lo entendió". La diferencia entre la recompensa y el dinero encontrado ha generado un debate en redes sociales.

Al recibir el dinero, ambos pidieron al dueño "una retribución mayor", ya que consideró que se expuso al trasladar semejante suma. "Me puse en riesgo, le cuidé el patrimonio", explican. Pero ahora, destaca "el valor de la enseñanza" que le dejó a su hijo: "A mí me pone orgulloso que siempre fue él el primero que quiso salir a devolverlo", concluye.