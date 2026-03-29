Hugo, piloto con 6.000 euros al mes: "A los 25 volví a casa de mi padre convencido de que nunca lo iba a conseguir; ahora invito a cenar a mis amigos que están peor"

"Insistir, persistir, resistir y nunca desistir". Es un lema muy popular que la sociedad nos suele repetir desde que somos pequeños, apelando a la fuerza de voluntad ante los baches de la vida. Sin embargo, la teoría es muy bonita, pero llevarla a la práctica cuando el mercado laboral te da la espalda y las facturas se acumulan es otra historia.

Aprender a lidiar con esa frustración y salir del pozo es clave para no quedarse estancado a nivel profesional y personal. La historia de Hugo, un piloto comercial francés de 30 años, es un ejemplo de manual. En una reciente entrevista concedida al diario Le Monde, este joven ha relatado su tortuoso camino hasta alcanzar el éxito.

Una pasión carísima y una hipoteca familiar

Hugo cuenta que el veneno de la aeronáutica le picó con apenas 13 años. Empezó sacándose los certificados básicos y, a los 15, ya había realizado su primer vuelo en solitario. Cuatro años después, con 19, obtuvo la ansiada licencia de piloto privado para uso recreativo.

Pero llegar a la cima profesional no fue gratis. Tras muchísimo esfuerzo y años compaginando estudios con trabajos precarios para poder pagarse la carrera, a los 23 años logró titularse como piloto comercial. Todo ello fue posible gracias, en gran medida, al inmenso sacrificio de su padre, que llegó a hipotecar su propia casa para financiar el altísimo coste de la formación de su hijo.

El golpe de la pandemia: vuelta a la casilla de salida

Tras licenciarse, el joven consiguió su primera oportunidad laboral como instructor en la base portuguesa de L3 Harris, una empresa privada que forma a los "cadetes" (los futuros pilotos de Air France). Justo cuando estaba a punto de dar el gran salto e ingresar en la prestigiosa aerolínea nacional francesa, estalló la pandemia y hundió por completo al sector aéreo.

"A los 25 me fui a vivir con mi padre convencido de que nunca lo iba a conseguir", confiesa Hugo con crudeza. Poco después, la academia cerró sus puertas y el piloto recibió una indemnización por despido de 12.000 euros.

Lejos de rendirse, se lo jugó todo a una carta: reinvirtió ese dinero en pagarse un curso de habilitación para volar aviones de la familia Airbus. Como la formación costaba 20.000 euros, tuvo que endeudarse de nuevo y pedir un crédito al banco.

El despegue definitivo: 6.000 euros al mes y una vida resuelta

El joven francés no bajó los brazos y siguió echando currículums sin descanso. Finalmente, en 2023, a sus 27 años, pasó un durísimo proceso de selección y logró entrar como primer oficial en una aerolínea alemana. Desde entonces, su vida ha dado un giro de 180 grados. Asegura que, por fin, ha logrado encontrar el equilibrio perfecto entre su vida profesional y personal.

"Hoy, mi salario base es de 3800 € y gano 6000 € con los vuelos, más la formación que imparto a nuestros nuevos empleados en Colonia. He solucionado mis problemas bancarios y llevo ahorrando 500 € al mes en cuentas de ahorro desde agosto de 2025", sostiene.

La tranquilidad económica le ha permitido disfrutar de los suyos sin mirar constantemente la cuenta del banco. "Disfruto de no tener que preocuparme más por el dinero; invito a mis amigos menos afortunados a comer fuera. Mi novia y yo viajamos bastante, sobre todo a China, su país", complementa.

A sus 30 años, Hugo ya tiene muy clara su hoja de ruta: "De cara al futuro, aspiro a volar largas distancias y convertirme en capitán en cuatro o cinco años. Eso duplicaría mi salario actual, y probablemente me cambiaría a un trabajo a tiempo parcial para tener más tiempo para la vida familiar: estamos empezando a pensar en comprar una casa y tener un hijo", concluye el piloto, disfrutando por fin de un vuelo sin turbulencias.