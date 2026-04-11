David Segura, divulgador marino, explica cómo es la playa más peligrosa del mundo en el sur de Islandia: "Nunca subestimes al mar"

La playa siempre se relaciona con conceptos positivos, tales como las vacaciones, el tiempo en familia, el verano y la desconexión de la rutina laboral. No obstante, más allá de ello, es innegable que dicho lugar impone cierto respeto sobre la humanidad.

"Siempre se debe respetar a la madre naturaleza" es una frase que más de uno ha escuchado a lo largo de su vida. El tsunami es uno de los desastres naturales más conocidos mundialmente.

Sin embargo, hay otro fenómeno sumamente peligroso, el cual ocurre en la playa de Reynisfjara, al sur de Islandia. Una clara representación de la autoridad que ejerce la naturaleza sobre la raza humana.

Aunque el lugar, en principio, parece inofensivo para los visitantes, las olas de la costa islandesa se han cobrado varias víctimas mortales en los últimos años; así lo comenta el creador de contenido canario, David Segura, quien por medio de su canal de TikTok comparte su visita a la isla.

Las ‘olas durmientes’

“No son unas olas normales. Les llaman las ‘olas durmientes’; por este motivo la gente se confía, se acerca mucho al mar. Durante mucho tiempo las olas están flojitas, pero de repente viene una gigante y arrasa con todo”, detalla el español.

"No es solo la potencia de ola, sino la succión que tiene hacia mar adentro. A esto le sumas que el agua está entre uno y cinco grados y es que literalmente no duras ni un minuto ahí", detalla el influencer.

El creador de contenido expone que, aunque hay señalizaciones advirtiendo la peligrosidad de la misma, la gente les hace caso omiso. “Incluso hay padres que dejan a sus hijos solos jugando con las olas. Todo esto siendo conscientes de que la playa ya ha acabado con la vida de varias personas, que no es tontería”, añade.

“Sea en esta playa en el sur de Islandia o en cualquier sitio, nunca jamás subestimes al mar ni le des la espalda, porque te puede sorprender en cualquier momento”, sostiene Segura, manifestando la veneración hacia el océano.