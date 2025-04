Una española que vive en China asegura que la sociedad española se autosabotea y este es el motivo

La creadora de contenido Mika (@miikkita), una chica española que vive en China, ha subido un vídeo a TikTok comparando la forma de reaccionar ante el desconocimiento de la sociedad española y la asiática y asegura que en España nos autosaboteamos.

"Soy una española viviendo en Asia desde hace muchos años y siempre tengo vídeos en los que hablo de la sociedad asiática, pero esta vez quiero hablar de una cosa que me llama la atención de la sociedad española", ha manifestado la usuaria.

"Nos autosaboteamos un montón. Y sí, me incluyo. Y quiero decir: esto lo vais a ver reflejado en la sociedad de hoy en día en cualquier plataforma digital que veáis", ha sentenciado la española.

"Como los españoles nos autosaboteamos entre nosotros cuando una persona no sabe algo. ¿Cuál es nuestro problema? Lo más gracioso de todo es que tú te pones a viajar, sales un poco de ahí y te das cuenta de que en otras culturas no es lo normal", ha asegurado la tiktoker.

"Lo normal no es que te llamen cateta por haberte equivocado en una cosa. Lo normal no es que por no saber algo, te digan: ¿Qué? ¿En serio no lo sabes? No, no lo sé. ¿Pasa algo? ¿He nacido siendo la RAE? ¿Me he tragado una enciclopedia? ¿Tú sí lo sabes todo?", ha censurado la modelo española.

"¿Por qué estamos así? ¿Por qué somos así? Es que me hace realmente mucha gracia como somos. ¿Y sabes por qué digo lo del autosabotaje?", ha preguntado la creadora de contenido.

"Porque si nos enseñan desde niños que la gente va a reaccionar así a las cosas que no sabemos nos da miedo preguntar. ¿Y sabes qué? Que cuando preguntamos eso nos lleva a tener más y más conocimiento, más y más curiosidad, y eso nos da a más y más aprendizaje", ha relatado la usuaria.

"Y esto todo me hizo recordar porque el otro día haciendo unos trámites escuché una conversación en coreano que literalmente la respuesta hacia una cosa que no sabía una persona era: ¿No sabe usted hacer eso? No se preocupe, esfuércese y aprenda", ha afirmado Mika.

"Dejemos en la sociedad española de castigar tanto a la persona que no sabe algo. Como por ejemplo, un ejemplo que ha pasado hace poco: la chica esta que no sabía que en Sevilla no había playa", ha apuntado la española.

"Seguramente mucha gente que esté comentando esos vídeos, que la esté criticando tanto, haya un montón de cosas que esa chica sepa que ellos no", ha reflexionado la creadora de contenido.

"Así que, a partir de ahora, si escuchas a una persona reaccionar de una manera como: ¿Qué? ¿No sabes eso? Pues básicamente tú le vas a decir: no. Y ya, no te vas a avergonzar", ha concluido la tiktoker.