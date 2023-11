Dentistas piden que se prohíba la venta directa de férulas de bruxismo 

El colegio de dentistas ha pedido que se prohíba la comercialización directa al público de férulas para tratar el bruxismo. El uso de los bucales sin el diagnóstico y la supervisión de un odontólogo puede ocasionar secuelas irreversibles, así se lo han puntualizado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Esta advertencia ya se hizo en 2015, por parte del Consejo General de Dentistas. Sin embargo, numerosas empresas siguen ofreciendo la venta directa de férulas dentales que tiene que adaptar el propio paciente a su boca.

La venta de este material no solo se realiza 'on line' a través de conocidas plataformas de venta, sino que también están disponibles en tiendas de suministros ortopédicos, farmacias o distribuidores de farmacia, según Europa Press.

"Para saber cómo abordar un problema de bruxismo es fundamental ponerse en manos de un especialista altamente cualificado, en este caso un dentista, para recibir un tratamiento individualizado. Por eso es tan preocupante la venta de férulas de descarga estándar que a la larga pueden crear un problema de salud grave", ha afirmado el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro.

El bruxismo es una patología que consiste en el rechinamiento de los dientes producido por apretar la mandíbula de manera inconsciente, causando el desgaste de estos. El estrés o una asimetría esquelética son algunas de las causas que pueden generar esta enfermedad, según la Organización Colegial de Dentistas.

El uso de estas férulas conlleva el peligro de no poder abrir la boca del todo o tener dolores para toda la vida en la mandíbula. Puede llevar a una luxación del disco articular que derive en una limitación de la apertura bucal, lesiones severas en el tejido mucoso o dolores crónicos en la articulación temporomandibular (ATM), ha advertido el doctor Castro.

Una férula provoca siempre cambios en la ATM y requiere un ajuste "extremadamente preciso" que solo puede llevar a cabo un dentista, ha señalado la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO), en un manifiesto.

Asimismo, la SEDCYDO considera "absolutamente inexcusable" que las férulas de descarga para tratar el bruxismo sean indicadas, ubicadas y ajustadas en boca únicamente por un odontólogo o estomatólogo colegiado.

"La AEMPS y el Ministerio de Sanidad tienen que dar una respuesta contundente a esta cuestión porque no es admisible que cualquier ciudadano tenga acceso a este tipo de productos que solo debería prescribir un facultativo. Esto abre la puerta no solo a sufrir problemas de salud, también a engaños y malentendidos, porque muchas de las personas que adquieren estas férulas no conocen los riesgos", ha concluido el presidente del consejo.