Desarrollan desde Valencia el biosensor para detectar virus en el aire "en tiempo real y a bajo coste"

Imagina un dispositivo capaz de alertar en tiempo real sobre la presencia de virus en el aire, sin necesidad de complicados y caros procesos de laboratorio. Esto es ahora una realidad gracias a un equipo de investigación de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV), que ha desarrollado un innovador biosensor que detecta virus aerotransportados de manera rápida y barata.

Este pequeño gran invento tiene el potencial de transformar la seguridad en espacios públicos y privados, como hospitales, escuelas y medios de transporte, ayudando a prevenir brotes y proteger la salud de miles de personas..

El dispositivo, que ha sido publicado en la revista científica Talanta, ofrece una solución innovadora para la detección rápida de patógenos en el aire, un área que ha cobrado gran relevancia tras la pandemia de COVID-19. "Tras la experiencia vivida con la COVID-19, es fácil entender que determinar la presencia de patógenos en aire es vital, ya que con ello podemos tomar medidas preventivas", explica en un comunicado David Giménez, investigador de la Universitat de València.

Asimismo, destaca que, más allá del coronavirus, existen otros microorganismos de alto impacto como las superbacterias hospitalarias, la gripe aviar y los patógenos vegetales, lo que hace imprescindible la monitorización de los ambientes interiores.

No requiere reactivos adicionales

Actualmente, el método común para detectar patógenos en el aire es el muestreo, que implica recolectar el aire durante un tiempo determinado y luego analizarlo en el laboratorio. "El principal inconveniente es que este proceso de muestreo y análisis requiere mucho tiempo, incluso días", señala Patricia Noguera, investigadora de la UPV. Sin embargo, este biosensor permite la detección en tiempo real, lo que supera las limitaciones de los métodos tradicionales.

Además, la tecnología desarrollada por este equipo se distingue por su eficiencia y bajo coste. A diferencia de otros sistemas, que requieren equipos grandes y costosos con reactivos adicionales, el biosensor de la UPV y la UV no necesita estos reactivos. "Precisamente, esta es la principal innovación del sensor desarrollado por nuestro equipo: no requiere reactivos adicionales", señala Noguera.

El equipo ha probado el biosensor con el virus M13, elegido por su fácil manejo. "Elegimos trabajar con este virus por su fácil manejo y como prueba de concepto. Nuestros resultados se pueden extrapolar a cualquier otro patógeno, en cualquier ambiente", concluye Giménez.

Este avance promete transformar la manera en que gestionamos la seguridad sanitaria en espacios públicos y privados, ofreciendo una herramienta más accesible y eficiente para la detección de patógenos en el aire.