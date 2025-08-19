Descubre una prenda preciosa, la pide en la tienda online y le llega un fraude con un lado mucho más oscuro

Todo empieza con un anuncio atractivo en redes sociales. Un cárdigan de punto, supuestamente artesanal, rebajado al 50%. El sitio web parece legítimo, está bien diseñado y muestra fotos sugerentes. Así lo vivió Elfie Waren, vecina de Berwick-upon-Tweed, que decidió comprar dos piezas en la página Milena-London.com, tal y como lo explica BBC.

"Parecía tejido a mano, muy esponjoso, con un punto suave de primera calidad", recuerda. Pero lo que llegó a su buzón no fue un cárdigan, sino una camiseta de poliéster con una foto de punto impresa, y además de mala calidad. "Me quedé atónita. Me lo probé y era horrible, nadie va a creer que parece una prenda de punto", explica.

La odisea no terminó ahí. Elfie gastó 30 libras esterlinas (unos 35 euros) en enviar los productos de vuelta a China. Sin embargo, el paquete quedó retenido en la aduana durante meses y, finalmente, regresó a su casa en Escocia.

Según la periodista de la BBC Shari Vahl, se trata de un fraude de “expectativa frente a realidad”. Son webs que operan solo un par de meses, acumulan malas reseñas y luego desaparecen tras quedarse con el dinero.

Chris Ainsley, jefe de gestión de fraude en Santander, explica que estas páginas se crean muy rápido y se promocionan sobre todo en redes sociales: "Su objetivo principal es sacarte el dinero con tarjeta. Los productos pueden tardar meses en llegar y, cuando lo hacen, son un engaño".

El exestafador Alex Wood, hoy colaborador del programa británico Scam Secrets (Secretos de los Fraudes), admite que la venta de artículos es solo “el anzuelo”: lo que buscan son tus datos personales, especialmente los bancarios. Con ellos pueden cometer nuevos fraudes.

Por eso, si recibes algo distinto a lo comprado o nada en absoluto, lo primero es contactar con tu banco para iniciar un proceso de devolución de cargo. Además, si diste tu número de tarjeta, deberías pedir una nueva para evitar futuros cargos no autorizados.

Según Ainsley, este esquema no es local ni puntual: "Casi todos los países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica ven este mismo tipo de estafa", confirma Ainsley. Se trata de crimen organizado internacional que replica webs con precios idénticos y marketing calcado.

Los expertos recomiendan revisar reseñas sospechosas, comprobar la antigüedad de la web, leer la política de devoluciones y desconfiar de páginas con errores de traducción. Si el reembolso se complica, es momento de acudir al banco.

"El lenguaje y las imágenes están diseñados para manipularte", recuerda la lingüista forense Lis Carter. Por eso, advierte, no basta con la precaución individual: "Los consumidores deberían estar mucho mejor protegidos".