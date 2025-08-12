Estados Unidos y China extienden 90 días más su tregua arancelaria

Estados Unidos y China han anunciado este lunes un acuerdo por el cual ambos países prolongarán durante tres meses más la suspensión de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente, tras reunirse autoridades de Washington y Pekín en Estocolmo (Suecia) el 28 y 29 de julio.

"Acabo de firmar una orden ejecutiva que prorrogará la suspensión arancelaria a China durante otros 90 días. El resto de elementos del acuerdo permanecerán sin cambios", ha afirmado el presidente estaounidense, Donald Trump, en la red Truth Social, en alusión a la correspondiente orden en la que sitúa la nueva fecha límite en el 10 de noviembre.

Asimismo, en un comunicado conjunto de ambos gobiernos, las dos mayores potencias económicas del mundo han detallado los términos de este acuerdo, forjado en el encuentro en Suecia entre el vice primer ministro chino, He Lifeng, y, de la parte estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

Las condiciones de esta nueva prórroga replican las firmadas en la primera suspensión, el 12 de mayo, por un periodo también de 90 días, dejando en un 30 por ciento los aranceles a las importaciones chinas en Estados Unidos y en un 10 por ciento los gravámenes a los productos estadounidenses en China, frente a las tarifas del 145 y 125 por ciento, respectivamente, que habían sido anunciadas hasta entonces.

Las bolsas chinas abren mixtas

Las principales bolsas chinas abrían este martes con distintas tendencias, después de que Estados Unidos y China confirmasen hoy que extenderán su tregua arancelaria durante otros 90 días.

En la parte continental del país, los mercados de Shanghái y Shenzhen presentaban ganancias del 0,11 % y pérdidas del 0,11 %, respectivamente, a su apertura a las 9:30 hora local (01:30 GMT).

El índice que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos parqués, el CSI 300, avanzaba un 0,07 %.

Por su parte, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, comenzaba la sesión con pérdidas del 0,33 % a esa misma hora.

El Ministerio de Comercio de China confirmó este martes la prórroga de la tregua arancelaria con Estados Unidos por otros 90 días, una decisión vaticinada por los analistas tras las negociaciones mantenidas entre ambas potencias en Londres y Estocolmo en junio y julio.

El acuerdo, alcanzado originalmente en mayo en Ginebra, supuso que Washington redujera del 145 % al 30 % los gravámenes a productos chinos, mientras que Pekín rebajó del 125 % al 10 % sus aranceles a bienes estadounidenses.

En Estocolmo, ambas partes reiteraron su intención de priorizar el diálogo frente a una escalada que había llegado a equivaler a un embargo comercial ‘de facto’ entre las dos mayores economías del mundo.

Durante su encuentro previo en Londres, China autorizó exportaciones de tierras raras, y Estados Unidos retiró algunas restricciones contra China como controles a la exportación de chips.

La Cancillería china pidió este lunes "esfuerzos" a Washington para lograr un "resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo".