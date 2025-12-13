Alexandru, profesor de 70 años jubilado: "Si me lo pedían, volvía a mis funciones. La docencia es el placer de mi vida"

A sus más de 70 años, Alexandru Constantinescu, profesor de matemáticas del Colegio Nacional Gheorghe Șincai, continúa entrando a las aulas con la misma entrega con la que inició su carrera hace 45 años. Aunque está oficialmente jubilado, regresó al departamento ante la falta de personal, cobrando por horas.

según declaró a TVR Info su motivación nunca fue económica: “Si me lo preguntaban, volvía al servicio. Obviamente, es el placer de mi vida enseñar”. El docente veterano recuerda que, incluso cuando asumió cargos administrativos, siempre regresó a su “primera pasión” que es la enseñanza. Sin embargo, denuncia que el sistema educativo rumano no corresponde al esfuerzo de los profesores.

“Hay una total falta de respeto, ante todo, por la educación. Hay una ley votada en el Parlamento: el presupuesto educativo del 6% anual. Nunca ha superado el 3%. Y si lo comparamos con los presupuestos de países sanos, veremos que no tenemos ninguna posibilidad de desarrollo”, afirmó al medio.

Nueva Ley del Pago por Hora

La recién entrada en vigor de la Ley 141/2025, conocida como Ley Bolojan, introduce por primera vez la declaración del pago por hora (PCO) en la enseñanza preuniversitaria. El cálculo en función del número medio mensual de horas trabajadas reduce aproximadamente un 50% el valor bruto de las horas extra, afectando especialmente a los docentes que complementan ingresos con trabajo por horas.

El tema de los profesores jubilados que continúan en activo ha generado un amplio debate político. El 21 de noviembre, el primer ministro Ilie Bolojan declaró que el proyecto del Ejecutivo para limitar la acumulación de pensión y salario se enfocaría únicamente en “pensiones no contributivas”.

Además, consideró lógico permitir que docentes jubilados sigan enseñando cuando no existan sustitutos: “Si tengo una escuela en una zona rural donde tengo un profesor de física jubilado, pero no tengo profesor de física, me parece lógico que si ese venerable profesor quiere continuar, puede continuar”, declaró según recoge un medio local.

En la misma línea, el ministro de Educación, Daniel David, afirmó el 19 de noviembre que permitir la acumulación de pensión y salario en educación “es un enfoque fundamental, no un privilegio”, especialmente ante la escasez de profesores en áreas como ciencias y matemáticas.

Sindicatos en alerta

Los sindicatos educativos denunciaron el 18 de noviembre que el nuevo proyecto de GEO limitaría aún más los gastos de personal en educación, acusando al Ejecutivo de promover “medidas absurdas”. Sin embargo, el primer ministro Bolojan aseguró que, tras el paquete de reformas ya aplicado ––que incrementó las normas docentes y redujo ciertas becas––, el Gobierno no planea nuevos recortes.

La profesora Luciana Antoci, consejera estatal en la Cancillería del Primer Ministro, reiteró el 24 de noviembre que “no hay ninguna cuestión de otros recortes en la educación” y garantizó que “el debate sobre los recortes no se reanudará en los próximos años”.