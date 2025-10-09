Desfile del 12 de octubre de las Fuerzas Armadas 2025 en Madrid: horario y recorrido 

Soldados durante el desfile del 12 de octubre en Madrid, en una edición anterior.

Madrid se prepara para acoger el próximo domingo 12 de octubre el desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional que vendrá acompañado también de actos solemnes presididos por Sus Majestades los Reyes. En dicha jornada se rendirá homenaje a la Bandera Nacional en una jornada en la que se reunirán representantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas instituciones del Estado.

El acto arrancará a las 11:00 horas con la llegada de los Reyes a la tribuna real, que este año también se situará en la plaza Cánovas del Castillo (Fuente de Neptuno). Después del recibimiento de los honores militares y pasar revista al Batallón de los Honores, se procederá con el salto paracaidista que será portada por el sargento primero Óscar Marsal Hernández, miembro de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), el cual, en el salto, irá acompañado del también sargento primero José Carlos González Herrera, que actuará como guía de la maniobra.

Tras ello, se realizará el izado de la enseña nacional y del homenaje a los caídos, acompañado por el sobrevuelo de la Patrulla Águila.

A continuación, se llevará a cabo el desfile aéreo y terrestre hasta aproximadamente las 14:00 horas. El recorrido de dicho desfile partirá en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha para posteriormente ir subiendo del Paseo del Prado hasta alcanzar la Plaza de Cibeles, recorrer el Paseo de Recoletos y acabar en la Plaza de Colón.

Unidades participantes, novedades y dónde ver el desfile

3847 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado participará en el desfile, acompañados de 229 caballos, 6 perros, 45 aviones y 29 helicópteros.

Entre las unidades destacadas que participarán en el desfile están la Guardia civil, la Legión, los Regulares, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y la Policía Nacional, a las que se suman diversas academias y centros de enseñanza militar. Asimismo, desfilará 'Bakara', borrego macho de tres años que actúa como mascota del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión.

En cuanto a las novedades, destaca la presentación del nuevo avión Pilatus PC-21, la botadura de la fragata F-111 'Bonifaz', la puesta a flote del submarino S-82 'Narciso Monturiol' y el primer Airbus A330 MRTT operativo en el Ala 45.

Si lo quieres seguir en directo, el Ministerio de Defensa retransmitirá el desfile en su canal de Youtube, mientras que RTVE ofrecerá también una emisión de los actos institucionales que se celebren a lo largo de la mañana.