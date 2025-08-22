Despeja ilegalmente un terreno para construir una mansión de 2,5 millones de euros y el castigo que recibe tiene mucho karma

Después de años de lucha, el Consejo del Condado de Sutherland ha conseguido que los responsables de la tala de un sitio ecológicamente sensible donde se levantó una mansión de tres millones de dólares rectifiquen y tengan que volver a replantar unas 38.700 plantas nativas, entre las que se encuentran al menos 600 árboles.

Junto con la orden de restauración, el propietario del lote y director del grupo inmobiliario detrás de la obra, Amir Abu Abara, también tendrá que pagar una multa de 109.000 dólares al consejo y 55.000 dólares en multas. La vicealcaldesa del consejo de Sutherland, Laura Cowell, afirmó que esta decisión refleja su posición de que "no estamos preparados para ver nuestro hermoso medio ambiente destrozado por aquellos que no cumplen las reglas".

"Nuestro entorno natural es fundamental para que Sutherland Shire sea un lugar especial para vivir", afirmó Cowell. "Estamos profundamente comprometidos con la protección de nuestro entorno local y de quienes viven aquí", agregó. A pesar de ello, algunas voces han criticado la insignificante cantidad de la multa, especialmente para alguien que levanta una mansión.

"Cuando se observa esa tierra, la cantidad que se ha talado, la absoluta devastación ambienta que se ha producido, hay que preguntarse si la restauración es realmente posible, y si lo es, llevará décadas hacerlo", relató por su parte una de las portavoces de la asociación. Abara, por su parte, ha pedido disculpas por la obra ante el tribunal local, admitiendo que se equivocó y que no estuvo bien.