Despiden a un portero "sin causa real y grave", lucha para evitar el desalojo de su vivienda y perder la custodia de su hijo

Hace todo lo posible por evitar que le echen de su casa, pero le va a ser difícil. Según publica el diario francés Le Parisien, el Consejo de Estado de Francia ha rechazado la petición de un antiguo portero que trata de evitar que le desalojen de su "vivienda oficial" tras ser despedido en 2018.

Tal y como reza la publicación, apenas un año después de ser contratado por la Oficina de Vivienda de Pública de París, fue despedido por los vecinos a los que servía por "insuficiencia profesional". Como consecuencia, perdió su alojamiento oficial. Pero él, se quedó.

Aunque, un tribunal francés concluyó que el despido fue finalmente considerado "sin causa real, ni seria", en febrero de 2024, los mismos magistrados aprobaron "la asistencia de la fuerza policial" para proceder al desahucio del antiguo conserje del edificio.

No obstante, el exempleado logró que el juez estimase su recurso y así posponer la fecha de la expulsión. "El solicitante sostiene que esta decisión le sitúa a él y a su hijo menor que asisten a la escuela del municipio en una situación muy precaria", explicó entonces el juez encargado del caso.

"No se deduce de la investigación que al solicitante y a su hijo se les proporcione una solución de vivienda. Dada la inminencia de la ayuda policial y la ausencia de cualquier solución alternativa concebible para la vivienda, debe considerarse satisfecha la condición de urgencia", agregó.

La custodia de su hijo menor

Tras el aplazamiento, se inició un nuevo procedimiento de la causa. En conversación con el medio de comunicación, el protagonista aseguró que le preocupaba perder la custodia de su hijo mayor, de 17 años, que se encuentra estudiando fuera. "Esto tendría consecuencias perjudiciales en su educación", anticipa.

El portero alegó que había "solicitado sin éxito vivienda social desde 2018" y mantuvo que "no tenía ninguna solución de reubicación hasta la fecha". Actualmente, está "de baja médica", y está en "una situación financiera precaria". Opinó que la decisión del tribunal "debe considerarse nula".

La decisión del juez, asegura, está "manchada por un error de evaluación", y sus argumentos, continúa "son irrelevantes". Su recurso fue nuevamente rechazado y ha recurrido a instancias superiores de ese país.