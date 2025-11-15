Condenan a un hombre en Cataluña a seis meses de cárcel y 1.000 euros tras pedir un día de baja por gastroenteritis

Caso de falsedad documental en una empresa catalana. El Tribunal Supremo ha condenado a un ciudadano a seis meses de prisión y una multa de más de 1.000 euros por haber confeccionado un parte de baja médica por incapacidad temporal falso. El protagonista de los hechos presentó el informe ante su jefa para justificar una ausencia en el trabajo sin perder el sueldo correspondiente.

Tal y como informa el periódico Economist and Jurist, la sentencia llega a raíz de que un trabajador acudiera un día de junio al Centro de Atención Primaria por padecer gastroenteritis. El médico le emitió un parte real de baja/alta de incapacidad temporal para ese día, el cual fue remitido por su parte a su empleadora ese mismo día por correo electrónico. Sin embargo, al día siguiente, el trabajador decidió no ir a trabajar y alargar la baja médica del día anterior para justificar su ausencia. Para ello, confecciono un informe médico falso.

Un error lo desenmascaró. En el documento enviado por email a su superior hizo constar que "no había habido recaída". Al darse cuenta de que el informe falso enviado era erróneo, confeccionó uno nuevo de las mismas características, pero en el que constaba que "sí que había habido recaída" y que la baja se había prolongado dos días. Pero esto no sirvió.

Según la publicación, el Juzgado de lo Penal número 3 de Granollers, en Cataluña, condenó al trabajador como autor responsable de un delito de falsedad en documento oficial a la pena de 6 meses de prisión y a una con cuotas diarias de 6 euros. Pero el acusado apeló la sentencia que fue estimada por la Audiencia Provincial de Barcelona, al fundamentar que la elaboración del documento se pudo llevar a cabo de dos maneras distintas: modificando el documento original (en cuyo caso sí cabe apreciar delito de falsedad en documento oficial) o haciendo una fotocopia del documento original y alterando dicha fotocopia (en cuyo caso no habría delito de falsedad en documento oficial, sino de documento privado). "En su beneficio", dictó el segundo método.

La Fiscalía, en desacuerdo

A juicio del Ministerio Público, el informe es un documento oficial para crear una baja médica falsa dada por un médico de la Seguridad Social. Por lo que considera que el propósito de ese documento era engañar a la administración pública, el mismo debe adquirir la consideración penal de documento público.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por su parte, ha fallado a favor del Ministerio Fiscal, estimando el recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, confirmando la condena al acusado como autor responsable del delito. Por tanto, y tal como recaba el medio de comunicación, "en los casos en que partiendo de un modelo original, se confecciona otro con propósito y finalidad de hacerlo pasar como si del verdadero documento oficial o mercantil se tratase, no se trata de una fotocopia que se quiere hacer como que responde al original, sino de crear un documento íntegramente falso para hacerlo pasar por uno original", sentencia el Tribunal Supremo.