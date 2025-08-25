Después de los conejos y ardillas con 'cuernos' y 'tentáculos', avistan ciervos con extrañas ampollas en su cuerpo

Una epidemia afecta de lleno a las poblaciones de ciervos en Estados Unidos. Después de los conejos con tentáculos y las ardillas con cuernos, las autoridades estadounidenses han avistado varios ejemplares de la especie en diferentes regiones del país con forúnculos llenos de pus.

Según publica el medio portugués Extra Globo, en las redes sociales se han publicado fotografías de ciervos con "extrañas ampollas" en la carne. Estas "brotan por todo el cuerpo de los animales, deformándolos desde las patas hasta la cara". Los casos más preocupantes se encuentran en los estados de Nueva York, Pensilvania y Wiscosin.

De acuerdo a la información difundida, las autoridades han identificado rápidamente la afección como fibroma cutáneo en ciervos. Esto es popularmente conocido como "verrugas de venado", y el nuevo brote ha sido causado por un virus que se propaga entre los ciervos. De este modo, la enfermedad ha sido transmitida por mosquitos y garrapatas, especialmente en climas cálidos, trasfiriendo el virus desde la sangre de animales infectados a los ciervos sanos.

Conejos con tentáculos

En el estado de Colorado, también en EEUU, ha llamado la atención un fenómeno inusual. Los conejos que deambulan por los parques de la ciudad presentan estructuras de tentáculos o cuernos negros en la cabeza. La población se ha mostrado preocupada ante el miedo de que se trate de una enfermedad peligrosa.

Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, en una información recabada por el medio, el caso es el resultado de una infección viral que afecta exclusivamente a los conejos y no se transmite a otros animales o humanos. Las imágenes tomadas por los residentes muestran que los tentáculos, de aspecto rugoso, varían de tamaño y se extienden por la cara, la boca y el cuello de estos animales.