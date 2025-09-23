Detenido por entrar en la casa de su expareja en Armunia (León), agredirla y secuestrar a su hijo 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Astorga (León) a cuatro personas, dos varones y dos mujeres miembros de una misma familia, como presuntos autores de delitos de allanamiento de morada, lesiones y detención ilegal en Armunia al asaltar la vivienda de una mujer, agredirla junto a su pareja y sustraer a su hijo menor.

La intervención se produjo tras la alerta recibida por parte de la Guardia Civil, que informó de un grave incidente ocurrido en la pedanía leonesa de Armunia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, alrededor de las cinco de la mañana, cuando los arrestados irrumpieron en el domicilio de la víctima tras golpear reiteradamente la puerta y el timbre, logrando finalmente fracturar la entrada de una patada.

En el interior de la vivienda se encontraba una pareja y el hijo menor de la mujer, de apenas cuatro años. Los atacantes, armados con palos y cuchillos, agredieron a los adultos, hechos por los que la mujer sufrió varios cortes que requirieron atención médica en el Complejo Hospitalario de León.

Entre los agresores se encontraba la expareja de la víctima, un varón acompañado por su madre, su hermana y otro allegado. Además de la agresión, el grupo se llevó por la fuerza al menor, que es hijo de la víctima y nieto de dos de los atacantes, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras el aviso inmediato de la Guardia Civil, la Policía Nacional logró localizar a la familia en Astorga, donde los presuntos autores de los hechos fueron interceptados y detenidos.

El menor fue entregado a la abuela materna y los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción de Guardia decretó como medida cautelar una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la víctima.