Preguntan a Carmena por el futuro de la izquierda: lo resume todo en una frase final de esas que son para tatuarse 

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha hablado en el programa La Roca, que conduce Nuria Roca en laSexta, de cómo sería el futuro de la izquierda ante la crisis que tiene en la actualidad y que está haciendo que se cree un desinterés por la política.

"Respecto a la izquierda, ¿dónde reside el problema? ¿En la falta de proyecto? ¿En la lucha de egos? ¿En que solo se piensa en el resultado electoral y no en los avances?", ha sido preguntada la exregidora de la capital.

Carmena ha subrayado que "lo más importante es plantear cuál es el rol de la izquierda ahora mismo".

"¿Cuál es el cometido esencial que puede resultar atractivo y necesario para la sociedad? No me importa tanto que sea atractivo, sino que sea necesario porque si creemos que es importante que haya grupos de personas de políticos de izquierda, para que hagan una política de izquierdas, ahora nos tenemos que preguntar qué es la política de izquierdas", ha justificado.

Ha apuntado que en la actualidad se está viviendo un momento "en el que la democracia está siendo puesta en cuestión, los derechos humanos están despreciados y las estructuras clásicas que han mantenido los grandes pactos internacionales, que hacían posible que se pudiera soñar y que fuéramos hacia la paz, se están rompiendo".

Responde a la situación en España

Durante la entrevista también ha sido preguntada por el futuro entre Izquierda Unida, Sumar y la plataforma que puede lanzar Gabriel Rufián. De nuevo, ha vuelto a focalizar la importancia de saber cuál es el objetivo.

"Para que se genere esa ilusión lo primero es tener claro lo que se quiere conseguir, eso es lo más importante porque si eso se tiene claro es más fácil que todos nos acoplemos", ha explicado.

"Esa ilusión por desarrollar de verdad el gran humanismo, volver a plantear la necesidad de reforzar los grandes principios que han sustentado los derechos humanos. Se necesitan para ilusionar ideas claras, que la ilusión sea colectiva y luego hay que tener ideas para llevarlas a cabo", ha rematado.

Carmena, finalmente, ha resumido todo en una frase: "Hay que conseguir que renazca esa primavera necesaria del humanismo".