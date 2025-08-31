Detenido un hombre por intentar degollar a su mujer en Roquetas de Mar (Almería)

Agentes de la Guardia Civil en un día de trabajo, en una imagen de archivo.

La Guardia Civil investiga un presunto caso de violencia de género. El cuerpo de seguridad ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre acusado de intentar degollar a su mujer con un cuchillo en un suceso investigado como un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según ha informado el 112 de Andalucía, a las 09.05 horas de este sábado se recibió una llamada alertando de que un varón portaba un cuchillo y había agredido a su pareja. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios.

Los agentes encontraron a la víctima, una mujer de 31 años, con una herida en el cuello que motivó su traslado urgente al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense, donde ingresó en estado grave y ha recibido ya el alta médica.

La Guardia Civil ha confirmado a EFE la detención del presunto autor de la agresión y mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso, que se investiga como una tentativa de homicidio.