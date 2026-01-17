Detienen a un aparcacoches de Bilbao tras 'tomar prestado' el coche de un turista para irse de compras con un amigo

Suceso surrealista el que se ha vivido en Bilbao con un trabajador de una compañía externa al aeropuerto de Bilbao que suele ejercer como aparcacoches de algunos clientes.

Según ha informado El Correo, el protagonista decidió que era buena idea coger el coche de una turista francesa el pasado sábado en Leioa y conducir con él para ir a hacer la compra con un amigo.

Se trataba de un Peugeot Rifter y había algo que llamaba mucho la atención allí por dónde pasaba, tenía matrícula francesa. Pero fue un control de la Policía Local el que le trastocó los planes y ahora le va a tocar enfrentarse a la Justicia.

Tal y como ha señalado el citado medio, la turista, como muchos otros, dejó su coche a la empresa externa para irse de vacaciones. Llevaba unas tres semanas sin él y, para que esté bien cuidado, decidió contratar los servicios de este negocio.

Normalmente, es un conductor de la empresa el que se encarga de recibir el vehículo y luego trasladarlo a un parking privado en el que está vigilado de forma constante hasta que regrese su dueño.

En el caso de la protagonista, pagó un mes de aparcamiento con dicha compañía. Pero claro, lo que no se esperaba era que su coche iba a ser detenido fuera de allí por parte de la policía.

Ir de compras nunca salió tan caro

Y claro, volviendo al principio, el que no estará tan contento es el aparcacoches. A media tarde del sábado, iba con el coche de la clienta a comprar y la Policía Local le detuvo tras comprobar que se estaba comportando de forma extraña.

Aunque intentó salir del paso, la policía le preguntó por el propietario del coche. Él primero dijo que lo había cogido "prestado", pero no aguantó mucho más y terminó confesando que trabajaba en una empresa así y que el coche era de una clienta.

Fueron los mismos agentes los que contactaron con la compañía. El hombre fue detenido y el coche quedó inmovilizado en dependencias policiales hasta que se analizara lo ocurrido.

Un mal viaje

Ahora, el protagonista se enfrenta a un delito de hurto de uso de vehículo, con una posible pena de trabajos en beneficio a la comunidad o una multa de 12 meses. Algo que viene reflejado en el artículo 244 del Código Penal.

El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.

Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior.