Una vecina de San Sebastián carga contra los bares que venden pintxos industriales como caseros: "Están dejando la gastronomía donostiarra a la altura del barro"

Una vecina de San Sebastián pone el foco en la calidad de los populares pintxos. La mujer se queja de que muchos de estos platos, que se sirven normalmente en las barras de los bares de la capital guipuzcoana, "son elaborados en polígonos industriales". La donostiarra ha exigido controles a estas prácticas hosteleras "que dejan a la gastronomía donostiarra a la altura del barro". Pero, tal y como publica el Diario Vasco, no es la primera vez que se pone en relieve esta cuestión.

Algunos hosteleros de la ciudad, que continúan elaborando los pintxos en sus cocinas de manera tradicional y casera, ven como desde hace relativamente poco, "cada vez más establecimientos recurren a productos de quinta gama u optan por adquirir platos preparados a gran escala y de manera industrial".

En una carta remitida al periódico vasco, la mujer asegura que "es necesario que el Ministerio de Consumo o el organismo correspondiente examine los pintxos que se venden en los bares de la Parte Vieja, porque hace ya mucho tiempo que los que adornan en gran cantidad sus barras son elaborados en polígonos industriales". Para ella, esto se denomina "comida de quinta gama", siendo esto "competencia desleal para los bares honrados".

Por todo ello, en su mensaje, lanza una sugerencia. "O bien se sanciona a los propietarios de bares que venden pintxos prefabricados o bien se les obliga a colocar un letrero bien visible en sus establecimientos diciendo que dichos platos han sido elaborados en polígonos fuera de sus establecimientos", crítica, claramente afectada. "Ya basta de consentir estas conductas que están dejando la gastronomía donostiarra a la altura del barro", asegura.