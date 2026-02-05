Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Doña Lavinia, 97 años, sigue conduciendo su coche de hace 40 años: "Forma parte de mi normalidad"
Tiene una rutina que desafía al tiempo.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
En las calles de Gaspar, en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil hay una escena que se repite con discreta constancia y que ya forma parte del paisaje cotidiano. Un Chevette del 76, modelo “tiburón”, avanza con calma rumbo al banco, al mercado o a la iglesia. 

Al volante va doña Lavínia, que a sus 97 años sigue viviendo sola y conduciendo el mismo coche que la acompaña desde hace más de cuatro décadas. Para muchos vecinos es un símbolo de independencia; para ella, simplemente, es su vida de siempre.

Doña Lavínia no entiende su rutina como algo extraordinario. Decide cuándo salir, se sube a su coche y recorre un itinerario sencillo y bien definido. Forma parte de su normalidad que ha construido desde pequeña. Esa normalidad es el resultado de toda una vida organizada en torno a la responsabilidad y la autosuficiencia.

Un compañero de vida

El Chevette de 1976 es el compañero de vida de doña Lavínia. Según contó al medio CPG lo compró cuando tenía 44 años y desde entonces no se ha separado de él. Muchos en Gaspar reconocen el coche antes incluso de ver a la conductora. Cuando aparece por las calles, saben perfectamente quién va detrás del volante.

Con el paso de los años, ese Chevette la llevó mucho más lejos de lo que hoy recorre. Hubo viajes frecuentes a Brusque ––a unos 20 kilómetros de distancia–– para visitar a sus hermanos o a Blumenau ––a unos 15 kilómetros–– por compromisos familiares y laborales. Hoy, esos trayectos quedaron atrás, pero el coche sigue siendo esencial para mantener su independencia diaria.

Vivir sola como elección

A sus 97 años, doña Lavínia continúa viviendo sola y gestionando su propia casa. Va a la farmacia, al supermercado, al banco y a la iglesia, no necesita más. Aunque su familia está cerca —hijos, nietos, bisnietos e incluso tataranietos—, ella marca una línea clara. 

Agradece la cercanía y la ayuda cuando es necesaria, pero insiste en mantener su autonomía. Administra su hogar, organiza su tiempo y sigue siendo responsable de sus desplazamientos.

Para mantener el coche en buen estado, cuenta con una pequeña red de apoyo técnico: un mecánico para el motor y otro para la carrocería. Ellos se encargan de las reparaciones; ella supervisa y paga. El lavado del coche, en cambio, lo hace sola. Limpiar y ordenar forma parte de su rutina y de su manera de seguir activa.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

