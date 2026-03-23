Ya es oficial: una de cada cuatro gasolineras aprovechó la rebaja del IVA para subir precios este domingo, según Facua

La asociación de consumidores Facua denuncia que este domingo, el primer día en el que se debió aplicar el real decreto con medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra en Irán, una de cada cuatro gasolineras aplicó subidas de precio, absorbiendo así la rebaja fiscal. El decreto del Gobierno, que se publicó en el BOE el sábado, introducía una rebaja del IVA en combustibles, pasando del 21% al 10%.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el portavoz y secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, ha denunciado que se han encontrado lo que ya sospechaban, "pero el dato es un escándalo". Las estaciones de servicio tienen la obligación de comunicar al Ministerio de Transición Ecológica las variaciones en los precios, aclaraba Sánchez. Este lunes se ha vuelto a notar una bajada en los precios.

"De las 9.255 gasolineras de la Península y Baleares que este domingo comunicaron al Ministerio para la Transición Ecológica la actualización de sus precios, 2.337 no se limitaron a trasladar la bajada del IVA del 21 al 10%, sino que aplicaron un nuevo incremento", denuncia la organización. Hay "unas cuantas miles de estaciones más" que en aquel momento todavía no había variado sus precios.

Eso quiere decir que más del 25% de las gasolineras que sí comunicaron un cambio de precios no trasladaron correctamente la rebaja fiscal: "La bajada del precio de venta al público fue inferior a la que correspondía con la reducción fiscal y en determinados casos no aplicaron reducción alguna en el precio e incluso lo subieron".

Rubén Sánchez también ha explicado que en muchos casos los conductores notarán una bajada de precios, pero que no es toda la que debería haberse efectuado en muchos de los surtidores. De hecho, en 175 gasolineras el precio de venta al público del gasóleo no varió, por lo que la estación absorbió directamente la rebaja del 21% al 10% del IVA. Otras 54 gasolineras llegaron a aplicar precios más altos que el sábado.

Facua denuncia que una de cada cuatro gasolineras no han aplicado correctamente la bajada del IVA

El portavoz de Facua ha recordado que todas las gasolineras que el domingo no variaron precios ya no cumplieron con su obligación, "un elemento importante que debería tener en cuenta el Ministerio para apercibirlas". Facua, por su parte, advierte que de las 2.337 gasolineras que aplicaron esta subida encubierta del precio el domingo muchas se encuentran en Andalucía (467), Cataluña (332) o en la Comunidad Valenciana (290).

"El domingo, el precio medio del gasóleo en la Península fue de 1,802 euros por litro. La bajada media representó 16,1 céntimos con respecto a los 1,963 euros del día anterior. Sin embargo, si todas las gasolineras hubieran repercutido la bajada del IVA sin aprovechar la ocasión para aplicar incrementos de precios, la bajada media habría sido de 17,8 céntimos", continúa la organización.

No es solo el diésel. En cuanto a los surtidores de gasolina, 1.837 de las estaciones que el domingo comunicaron nuevos precios aprovecharon la bajada del IVA para aplicar subidas. "De ellas, 177 absorbieron por completo la reducción fiscal al mantener sus precios sin variación y otras 40 llegaron a incrementarlo con respecto al anterior precio comunicado".

Además de la rebaja del IVA, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión extraordinaria del viernes pasado una rebaja en el impuesto sobre hidrocarburos, pero Rubén Sánchez enfatiza que esto no lo verán los consumidores. Es una rebaja fiscal indirecta que aprovecharán las gasolineras al comprar combustible, ya que el real decreto no exige que este descenso se le repercuta a los consumidores finales.

Sobre el impuesto de hidrocarburos se da además la paradoja de que en los países con este gravamen más elevado se amortigua los efectos de la subida del petróleo en situaciones de crisis, como la que suscita la guerra en Irán. De ello daba cuenta un informe de un economista del Fondo Monetario Internacional.

Seguir de cerca la evolución de los precios

En este sentido, Facua ha vuelto a reclamar que topar precios es la única solución para evitar la especulación. La entidad "critica la negativa de fijar topes a los precios ni a los márgenes por parte del Gobierno" y avanza "nuevas subidas que se producirán en los combustibles en los próximos días absorberán por completo las bajadas del IVA y del impuesto sobre hidrocarburos".

"Facua recuerda que bajar impuestos sin establecer topes a los precios es justo la medida que vienen reclamando los especuladores. Por contra, una encuesta realizada por la asociación en los últimos días pone de manifiesto que casi siete de cada diez consumidores consideran que la fórmula más eficaz para frenar las subidas abusivas es la fijación de precios máximos", abunda.

Otras asociaciones de consumidores ya denunciaron días atrás la posibilidad de que detrás de las subidas de precio de las estaciones de servicio en realidad hubiese un comportamiento concertado, e instó al Gobierno a actuar. El Consejo de Ministros también ha conferido a la CNMC la potestad de detectar cómo evolucionan los márgenes de beneficios de las petroleras en los próximos días.