Admitido por Bruselas: la UE no sabe cuánto diésel, gasolina ni queroseno queda en sus reservas y la factura energética ya supera los 500 millones de euros al día

La guerra en Oriente Medio iniciada hace dos meses por EEUU e Israel ha provocado lo que el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha catalogado como "la mayor crisis energética de la historia".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la factura energética del conflicto armado para la Unión Europea (UE) ha alcanzado los 500 millones de euros al día.

En un contexto tan complicado como el actual, es muy importante que la UE tenga claro cuáles son los niveles de reservas energéticas con los que el viejo continente cuenta. Sin embargo, desde Bruselas han reconocido que no disponen de toda la información actualizada que querrían.

Tal y como recoge POLITICO, en una cumbre de alto nivel celebrada el mes pasado, un alto funcionario del Ministerio de Energía europeo que ha optado por mantenerse en el anonimato ha admitido que "tenemos un conocimiento y datos muy limitados sobre el mercado del gas y el petróleo".

"Nuestro conocimiento sobre lo que se introduce en circulación, se retira y se transporta por diferentes rutas... sin duda, evidencia una falta de supervisión del mercado", ha añadido el alto funcionario europeo.

Desde el mencionado medio aseguran que en el caso de los combustibles refinados, como el diésel y el queroseno, la situación es especialmente confusa. El motivo es que la mayor parte de las existencias se encuentran ocultas en inventarios comerciales dispersos.

La información acerca de los niveles energéticos podría ser aportada por las empresas que forman parte del sector. Sin embargo, las compañías se niegan a comunicar datos comerciales confidenciales al no estar legalmente obligadas a ello.

La Comisión Europea toma medidas: lanzará un "Observatorio de Combustibles"

La propia Comisión Europea es consciente de esa falta de información. Buena prueba de ello es que a principios de este mes presentó sus planes para poner en funcionamiento un "Observatorio de Combustibles".

La misión de ese observatorio sería "hacer un seguimiento de la producción, las importaciones, las exportaciones y los niveles de existencias de combustibles para el transporte en la UE".