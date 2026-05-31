La “Junta de Paz” para Gaza que Trump creó en enero esperaba 20.000 millones de euros en donaciones: seis meses después “sigue vacía”

A inicios del presente año, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instauró la denominada “Junta de la paz”. Se trata, a grandes rasgos, de un organismo internacional creado con el fin de gestionar la estabilización y reconstrucción de la Franja de Gaza.

Desde un inicio, el proyecto generó un panorama de incertidumbre en la esfera sociopolítica global. Aparentemente, el pasar del tiempo le está dando la razón a los incrédulos. Cuatro meses después de su conformación, la entidad escasea de crédito oficial.

Un artículo publicado recientemente por el diario norteamericano Financial Times expone que el fondo estipulado por el Banco Mundial para tramitar las donaciones a la junta ha estado completamente estático. “No se ha depositado ni un solo dólar”, dijo una persona familiarizada con el tema.

En este sentido, los únicos movimientos de dinero que se han producido se han realizado directamente a una cuenta del banco estadounidense, JPMorgan Chase. Lo que quiere decir que dichas transferencias no estuvieron bajo la revisión de algún mecanismo de transparencia y control.

Hasta la fecha, se tiene certeza de que Marruecos ha contribuido con 3 millones de dólares, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha hecho lo propio, poniendo y desembolsando 20 millones de dólares. No obstante, la totalidad de este monto solamente ha servido para cubrir la manutención de la oficina del director general de la Junta, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, y poco más.

Además, el gobierno americano tiene presupuestados 1.200 millones de dólares para diversos proyectos en la franja, pero el dinero tampoco ha llegado a sus destinatarios. Las dudas frente a la efectividad y eficiencia del programa se han disparado entre los diversos sectores de la sociedad estadounidense.

La preocupación de Bahbah

Bishara Bahbah, empresario palestino-estadounidense quien facilitó las mediaciones con Hamás en nombre de la administración Trump, dijo que el comité aún no ha comenzado a trabajar dentro de Gaza debido a insuficiencia económica. “Faltan fondos que les permitan ejecutar algo sobre el terreno”, comenta.

“Saben que si van a Gaza, la gente acudirá en masa a pedirles ayuda, y no tienen herramientas ni recursos”, dijo Bahbah, quien habla regularmente con los miembros del comité. “La situación es realmente desoladora”. Complementa.

Por su parte, el portavoz de la junta asegura que no existe ningún ente regulador en Gaza que garantice “el flujo de servicios y bienes previstos en el plan”. El vocero subraya si hay fondos económicos y manifiesta la clara intención por parte del comité de no malgastarlos.

“No estamos, por así decirlo, acumulando dinero en una cuenta bancaria para luego adjudicar contratos por servicios que no se pueden entregar”, concluye.